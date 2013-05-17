В Украине за апрель промпроизводство упало на 1,5%

В Украине спад промышленного производства в апреле 2013 года по сравнению с апрелем 2012 года составил 2,2%, по сравнению с мартом 2013 года спад составил 1,5%, а по итогам января-апреля 2013 года (против аналогичного периода 2012 года) спад составил 4,2%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

В частности, падение в добывающей и перерабатывающей промышленности в январе - апреле (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) составило 4,2%, в апреле 2013 года к апрелю 2012 – 2,7%. Вместе с тем, по отношению к марту 2013 года зафиксирован рост в добывающей и перерабатывающей промышленности на уровне 1,9%, обусловленный преимущественно ростом переработки (5% к марту 2013 года), кроме сферы производства кокса и продуктов нефтепереработки, где также зафиксирован спад на уровне 4,1%.

В региональном разрезе наибольший спад промпроизводства зафиксирован в Луганской области – 10,4% к марту 2013 года и 11,8% в январе-апреле к аналогичному периоду прошлого года.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в марте 2013 года по сравнению с мартом 2012 года составил 5,2%, по сравнению с февралем 2013 года промпроизводство выросло на 11%, а по итогам января-марта 2013 года (против аналогичного периода 2012 года) спад составил 5%.

В Украине спад промпроизводства в декабре 2012 года по сравнению с ноябрем 2012 года составил 3,9%, с декабрем 2011 года - 7,6%, а по итогам января-декабря 2012 года (против аналогичного периода 2011 года) - 1,8%.

В 2011 году (январь-декабрь 2011 года против января-декабря 2010 года) промпроизводство в Украине выросло на 7,6%.

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