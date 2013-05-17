Производство ферросплавов в Украине за 4 месяца сократилось на 21,8%

Украинские заводы ферросплавов за 4 месяца 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократили суммарное производство ферросплавной продукции на 21,8% - до 256,65 тыс. тонн, сообщает Украинская ассоциация производителей ферросплавов (УкрФА).

Согласно сообщению, производство силикомарганца в январе-апреле т.г. по сравнению с январем-апрелем 2012 года сократилось на 12,8% - до 199,9 тыс. тонн, ферромарганца упало на 38,9% - до 26,9 тыс. тонн, ферросилиция сократилось на 44,2% - до 27,2 тыс. тонн, а производство марганца металлического упало на 61,1% - до 2,1 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, за явнарь-апрель 2013 года Никопольский завод ферросплавов сократил производство на 5% - до 183 тыс. тонн, Стахановский завод ферросплавов на 55,3% - до 30,2 тыс. тонн, а Запорожский завод ферросплавов сократил производство на 36,2% - до 43,5 тыс. тонн.

В начале декабря 2012 года руководство Запорожского и Стахановского ферросплавных заводов обвинило совет государственного предприятия «Энергорынок» в срыве выполнения постановлений правительства об установлении экономически обоснованных тарифов на электроэнергию.

30 августа 2012 года Президент Украины Виктор Янукович дал письменное поручение Кабинету министров, в котором потребовал до 1 октября принять меры по «разработке и внедрению справедливых тарифов для крупных электрометаллургических предприятий».

В ответ 1 октября правительство приняло постановление №912, которым обязало ГП «Энергорынок» в период с 1 октября 2012 года по 1 марта 2013 года продавать Запорожскому и Стахановскому ферросплавным заводам электроэнергию по экономически обоснованным тарифам, однако «Энергорынок» сорвал выполнение правительственных постановлений.

С 1 декабря 2012 года производство на этих двух предприятиях было частично остановлено.

В марте 2013 года Запорожский и Стахановский ферросплавные заводы возобновили работу.