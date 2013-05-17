Производство проката в Украине за 4 месяца сократилось на 5,2%

Украинские металлургические предприятия за 4 месяца 2013 года по сравнению с январем-апрелем 2012 года сократили производство готового проката черных металлов на 5,2% - до 6,070 млн тонн, сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, в апреле 2013 года по сравнению с мартом 2013 года производство готового проката черных металлов сократилось на 1%, а в сравнении с апрелем 2012 года — сократилось на 4,4% и составило 1,574 млн тонн.

При этом производство проката плоского горячекатаного из нелегированной стали за январь-апрель по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличилось на 4,2% - до 2,071 млн тонн.

Производство проката плоского горячекатаного из легированной стали составило 531 тыс. тонн, что на 42,7% меньше аналогичного периода прошлого года.

Кроме того, за январь-апрель 2013 года по сравнению с январем-апрелем 2012 года производство прутов и стержней увеличилось на 95,7% - до 1,027 млн тонн.

Также за январь-апрель 2013 года было произведено профилей в количестве 796 тыс. тонн, что на 8,2% больше показателя 1 квартала прошлого года.

Производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, за период сократилось на 4,5% - до 5,413 млн тонн.

При этом производство чугуна в январе-апреле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличилось на 0,8% - до 9,667 млн тонн.

Также в январе-апреле 2013 года было произведено 5,899 млн тонн полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем, что на 2,8% выше показателя 4 месяцев 2012 года.

Производство полуфабрикатов катанных и кованных за 4 месяца сократилось на 0,5% - до 2,174 млн тонн.

Госстат сообщает, что общий объём производства металлургической продукции в Украине за январь-апрель 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократился на 6,9%.

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.

В 2012 году украинские металлургические предприятия сократили производство готового проката черных металлов по сравнению с 2011 годом на 5,4% - до 18,457 млн тонн.

Сокращение производства чугуна в 2012 году по сравнению с 2011 годом составило 1,3% - до 28,514 млн тонн.

Общий объем производства металлургической продукции в Украине в 2012 году уменьшился на 5,2% по сравнению с показателем 2011 года.