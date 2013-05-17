Производство стальных труб в Украине за 4 месяца сократилось на 25,7%

Украинские металлургические предприятия за 4 месяца 2013 года сократили производство стальных труб по сравнению с январем-апрелем 2012 года на 25,7% - до 626 тыс. тонн, сообщает Государственная служба статистики.

По информации Госстата, в апреле 2013 года по сравнению с мартом 2013 года производство труб выросло на 1,2%, а в сравнении с апрелем 2012 года сократилось на 8,1% - до 187 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, металлургические предприятия в 2012 году сократили производство стальных труб по сравнению с 2011 годом на 8,2% - до 2,184 млн тонн.

При этом в феврале 2013 года Европейский Союз закрыл антидемпинговые дела в отношении импорта украинских труб.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями труб в стране являются «Харцызский трубный завод», «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод», «Интерпайп Нико-Тьюб», «Интерпайп Новомосковский трубный завод», «Луганский трубный завод» и «Коминмет».