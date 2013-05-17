Эксперты прогнозируют, что промпроизводство по итогам года покажет спад

Динамика промпроизводства в Украине по итогам текущего года останется негативной без улучшения ситуации на внешних рынках и государственной поддержки реального сектора, полагают опрошенные УНИАН эксперты.

По словам начальника отдела финансовых проектов рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг" Светланы Рекрут, годовой рост промпроизводства составит 1,2% только при улучшении ситуации на внешних рынках, иначе показатель останется отрицательным.

Начальник управления корпоративных финансов «УкрСиббанка» BNP Paribas Group Сергей Ягнич прогнозирует в 2013 году падение промпрозводства на уровне 0,5%, при этом возможно возобновление роста во второй половине года, но в целом за год динамика будет негативной.

Как полагает начальник сектора рыночных исследований «Украинское кредитно-рейтинговое агентство» (UCRA) Виктор Шулик, во второй половине текущего года возможен небольшой рост промпроизводства в случае масштабной реализации программы государственной поддержки реального сектора.

Руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко ожидает роста промпроизводства на 1-1,2% по итогам года, на фоне ожидаемого повышения цен на сталь и увеличения спроса на продукцию машиностроения и химической отрасли.

Среди основных факторов падения промпроизводства эксперты выделяют слабый внешний спрос на продукцию украинской металлургии, химической отрасли и машиностроения, а также слабую динамику в строительной отрасли и незначительный рост зарплат и потребительских расходов.

Основной предпосылкой для роста показателя по итогам года эксперты называют низкую сравнительную базу, поскольку по итогам прошлого года промпроизводство также характеризуется отрицательной динамикой.

Подробнее о комментариях экспертов читайте на сайте УНИАН-Экономика в статье «Украинская модель экономики - падение и дисбаланс».

Как сообщал УНИАН,в Украине спад промышленного производства в апреле 2013 года к марту 2013 года составил 1,5%, по итогам января-апреля 2013 года (против аналогичного периода 2012 года) спад составил 4,2%, к апрелю 2012 года спад составил 2,2%.

Спад промпроизводства в декабре 2012 года по сравнению с ноябрем 2012 года составил 3,9%, с декабрем 2011 года - 7,6%, а по итогам января-декабря 2012 года (против аналогичного периода 2011 года) - 1,8%.

В 2011 году (январь-декабрь 2011 года против января-декабря 2010 года) промпроизводство в Украине выросло на 7,6%.