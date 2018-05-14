Металлурги и ВТО: кризис "подрезал" на взлете

Металлургия была одной из немногих отраслей украинской промышленности, которой прочили безусловные позитивы в результате вступления страны во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Подводя итоги, следует учитывать, что едва ли удастся говорить о влиянии ВТО на металлургию, что называется, в чистом виде. Слишком уж много «примесей» - сопутствующих факторов и событий в мировой и отечественной экономике, которые в ту или другую сторону корректировали ситуацию.

Да, пожалуй, нынешняя «падающая» статистика металлургов наталкивает на мысль о том, что ожидания были излишне оптимистичными. Многие положительные моменты нивелировал глобальный финансовый кризис, который «накрыл» и мировую, и отечественную экономику в аккурат спустя полгода после вступления страны в ВТО. Тогда металлургия попросту рухнула и последствия того падения сопровождали ее все эти годы — отрасль работала очень неровно, то делая шаг вперед, то снова отступая назад. Кроме того, за эти годы произошли серьезные изменения на мировом металлургическом рынке, в частности, серьезным игроком стал Китай. В первую десятилетку нынешнего века эта страна неожиданно для многих резко нарастила мощности и вырвалась в мировые лидеры сталепроизводителей и экспортеров.

Впрочем, можно также говорить о «неиспользованных возможностях». О том, что Украина не в полной мере воспользовалась полученными рычагами для защиты, либо продвижения «своих». Ведущие эксперты Украины, России и отечественные металлурги сходятся во мнении, что основной плюс вступления – это снятие квот на поставки украинского проката в ЕС, а также в отстаивании своих позиций связанных с их выделением. Но при этом, кое-что было упущено...

Металлургия вступила в ВТО на взлете

Накануне вступления Украины в ВТО, а произошло это 16 мая 2008 года, отечественная металлургия была на подъеме. "В гору" шли семь лет, наращивая показатели производства и реализации. Причем, реализация металлургической продукции за «семилетку» выросла почти в 5 раз: если в 2001 году она составила 38,046 млрд грн, то 2007 году - уже 157,451 млрд грн.

Ясно, что при таких позитивных показателях, да еще и в ВТО вступить.... В общем, будущее должно было казаться ясным и безоблачным. Но в этом же году мир накрыл финансовый кризис, который оказался очень продолжительным, и именно эта продолжительность негативно отразилась на состоянии отрасли.

Да, кризис ударил по отрасли не сразу, на результаты 2008 года он повлиял лишь косвенно и они были положительными - по результатам года удалось увеличить реализацию металлопродукции на 28,3% - до 202,035 млрд грн.

Но мы были слишком беспечны, кризис хоть и дал нам фору, и реально постучался в дверь лишь в 2009: тогда реализация металлопродукции упала на 30% или же 60,537 млрд грн — до 141,498 млрд грн.

В последующие 2 года металлурги не только восстановили утраченные позиции, но даже смогли перерасти докризисные показатели реализации и в 2011 году он составил 241,064 млрд грн.

Показатели реализации метпродукции украинскими предприятиями:

- 2007 — 98,340 млрд грн;

- 2008 — 121,780 млрд грн:

- 2009 — 85,833 млрд грн;

- 2010 — 116,348 млрд грн;

- 2011 — 154,185 млрд грн;

- 2012 — 124,246 млрд грн.

Однако, «росли» недолго. В 2012 году о влиянии кризиса можно уже было бы и не вспоминать. Среди негативных факторов на первый план вышли падение спроса за пределами и внутри страны, отсутствие господдержки и переизбыток мировых мощностей, что в свою очередь определило падение реализации на 31 млрд грн за год — до 124,246 млрд грн.

Так что, пожалуй, сейчас уже нужно говорить о новых вызовах для металлургического рынка и о том, возможно ли и каким образом использовать механизмы ВТО для защиты себя от "чужого" металла, либо же для продвижения своей метпродукции на внешние рынки.

ВТО пять лет спустя: металлурги в целом довольны

В любом случае, большинство экспертов сходятся во мнении - вступление Украины в ВТО положительно отразилось на отечественной металлургии.

Так, эксперт инвестиционно-финансовой компании "Арт Капитал" Дмитрий Ленда считает, что украинские металлурги смогли усилить свои позиции при решении вопросов, связанных с выделением квот на импорт их продукции. Кроме того, он отмечает, что у металлургов появилась большая гибкость в вопросе импорта нужного сырья – коксующегося угля, ферросплавов.

Главным достижением вступления Украины в ВТО, по оценке эксперта инвестиционной компании Concorde Capital Романа Тополюка также стало снятие квот на поставки украинского проката в ЕС. «Данные квоты составляли 1 млн тонн в год, а потом 1,3 млн тонн и в результате их снятия отечественные предприятия смогли нарастить объемы поставок готового проката до 1,8 млн тонн в 2010 году и до 2,5 млн в 2011 году», добавил эксперт.

Безусловно, членство в ВТО "смягчает" защитные действия зарубежных рынков против наших металлургов. Эксперты и производители сходятся во мнении, что без вступления Украины в ВТО, национальные металлопроизводители, особенно сейчас, в условиях нерастущего спроса и увеличении мощностей, давно б уже потеряли львиную долю рынка в мире. Многие страны-организаторы, все же вводят антидемпинговые, компенсационные и специальные пошлины на украинскую металлопродукцию, но при этом делают это более осторожно и мягко, чем в ситуации, если бы страна не была членом ВТО. Если бы не это членство, меры были бы более категоричными и безповоротными, а статус члена ВТО вынуждает страны, недовольные действиями наших экспортеров, говорить на языке предупреждений и пожеланий, втягиваться и увязать в затяжных переговорах и т.п. Конечно, одно дело, когда тебе просто жестко закрывают доступ на рынок, и совсем другое - когда всего лишь препятствуют освоению рынка, пытаясь выяснить какие-то сопутствующие моменты. Собственно, наши металлурги уже научились существовать в этих условиях с минимумом вреда для себя.

Сами металлопромышленники также говорят о позитивном влиянии вступления Украины в ВТО, в первую очередь потому, что оно сформировало отношение к Украине как к равноправному участнику международной торговли. Отвечая на запрос УНИАН, пресс-служба крупнейшего украинского металлургического холдинга «Метинвест» называла вступление в ВТО "позитивным и значительным" шагом вперед на пути признания позиций и места страны в мировой экономике.

В «Метинвесте» подчеркивают, что внутренние правила ВТО предоставляют достаточно широкий набор механизмов, которые позволяют государству-члену ВТО защищать внутренних производителей страны от нарушения правил свободной торговли другими странами, как в части недопущения ограничения экспорта продукции из Украины, так и в части контроля за субсидированием иностранными государствами производителей продукции, импортируемой в Украину.

Россия и Украина: взаимное обучение на ВТО-ошибках

С ВТО Украина «обогнала» Россию почти на 4 года — РФ стала членом организации в августе 2012 г. Эксперты не прочь порассуждать на тему «кому повезло больше» — поспешившим или выждавшим паузу, кто вступил на лучших условиях, а кто - прогадал, кто у кого чему научился.

Директор по исследованиям российской консалтинговой компании «Металл Эксперт Консалтинг» Владимир Терловой, также как и его украинские коллеги, главным преимуществом Украины от вступления в ВТО в сравнении с Россией – считает "быстро полученную" отмену квот на поставку проката в страны ЕС.

Правда нельзя сказать, что украинские металлургические комбинаты смогли резко нарастить поставки и если исключить поставки в ЕС стальные полуфабрикаты, против отгрузок которых никто не возражал, и рассматривать только готовый стальной прокат, то в 2006 году из Украины было поставлено в ЕС максимальное количество готового проката — 2,224 млн тонн., а в 2011 году данный показатель удалось увеличить только до 2,541 млн тонн.

Эксперт прогнозирует, что поставки готового проката из Украины в ЕС в текущем году составят не более 1,8-2 млн. тонн.

В свою очередь, эксперт считает, что говорить о каких-то позитивах для российских металлургов от вступления России в ВТО пока еще рано. Однако, предполагает, что первым преимуществом будет то же, что и в Украине - отмена квот на поставку проката в ЕС.

«Металлургам ЕС следует больше опасаться возможного роста поставок из России, чем из Украины - наиболее востребованная на европейском рынке тонколистовая продукция, которая у российских поставщиков более конкурента», - считает Терловой,- «Но все равно, российские металлурги будут очень осторожно наращивать объемы отгрузок на европейский рынок».

Есть еще один важный момент, в котором Россия, безусловно, нас переигрывает. Возможно, и потому, что учла наши ошибки. Вступая в ВТО и защищая своих Украина как-то «упустила» такую важную отрасль, как машиностроение. Оно стало основной отраслью, которая проиграла от быстрого вступления Украины в ВТО - за очень редкими исключениями, наша продукция осталась невостребованной на мировом рынке (за пределами СНГ).

«Сегодня всю потребность в оборудовании - как потребительском (автомобили, бытовая техника...), так и промышленном — страна [Украина] удовлетворяет за счет импорта», - сказал эксперт, - «Не из-за ВТО перестало существовать украинское машиностроение, но оно лишило местные производства какой бы то ни было потребности в развитии, ведь проще импортировать уже готовое или полуготовое».

ВТО могло привлечь на рынок Украины новые сборочные производства, но данная возможность Украиной так и не была использована, из-за больших трудностей с которыми сталкивается украинский бизнес.

Подрыв машиностроения можно назвать косвенным негативом от ВТО для украинской металлургии. Отсутствие внутреннего рынка металлопотребления, несмотря на старания госчиновников административными методами «возродить и нарастить», по-прежнему остается уязвимым местом украинских металлургов.

В свою очередь в России также существует угроза того, что российские машиностроители не выдержат конкуренции с импортом и сократят металлопотребление. Однако, там наиболее перспективная подотрасль – автомобилестроение, защищена от растущего импорта законом о промышленной сборке, а объемы производства в России автомобилей увеличиваются.

По мнению Терлового российские производители сельхозтехники — те считанные предприятия, которые больше других могут пострадать от возможного роста импорта - будут стимулированы государством к осуществлению модернизации и повышению качества собираемых машин.

Также в России большая доля потребления дорогостоящего оборудования приходится на государство, в т.ч. и в лице крупных государственных компаний нефтегазового комплекса и для того, чтобы рассчитывать на госзаказы все ведущие производители оборудования открывают свои сборочные производства в России, что позволяет исключить и нивелировать возможный рост импорта оборудования в страну.

И хотя, Терловой, считает основным плюсом вступления Украины в ВТО то, что она начала работать по общемировым правилам, но обращает внимание, что для развития перерабатывающих производств в Украине и, возможно, в России этого оказалось мало.

«Сегодня сбыт проката внутри страны - это почти исключительно сбыт строительной металлопродукции, но даже в этом сегменте, украинские металлурги конкурируют с более качественным импортным прокатом. Я бы рассматривал [в этой части] вступление Украины в ВТО как неиспользованную возможность», - отметил Терловой.

Чиновничья неторопливость нивелирует позитивы ВТО

Конечно, металлурги больше других выиграли от вступления страны в ВТО, поскольку это экспортоориентированные отрасли и именно они больше других страдали от ограничений на свою продукцию. Однако, со временем выясняется, что картину портят организационные огрехи... внутри самой Украины.

К примеру, за все эти пять лет украинские правительства разных политических окрасок так и не разработали механизмов интегрирования отечественных металлургов в организацию. При том, что отставшая от нас на 4 года Россия, это уже сделала.

В Украине просто необходима более активная позиция государства для того, чтобы можно было говорить о большей конкретике влияния членства в ВТО для отдельных предприятий, отраслей и экономики страны в целом, отмечают в прес-службе "Метинвеста".

И тут уже мы может использовать опыт России, в которой при Российском союзе промышленников и предпринимателей действует Комитет по интеграции, торгово-таможенной политике и ВТО, в рамках которого представители бизнеса могут высказывать свое мнение относительно действий государства в рамках своего членства в ВТО. Позаимствовать российскую практику и создать аналогичную структуру можно было бы и в Украине, считают наши промышленники. Например, в виде комитета или рабочей группы при Министерстве экономического развития и торговли, с участием представителей бизнеса.

Отрасль ожидает от властей более активных действий по защите интересов наших металлургов на внешних рынках. До сих пор, сетуют металлурги, несмотря на членство в ВТО, в отношении украинской металлопродукции на ряде рынков, по-прежнему действуют торговые ограничения. В первую очередь, речь идет о странах Северной Америки.

«Хотя страны-члены ВТО обязуются придерживаться принципов свободной торговли, в мировой торговле существуют и широко применяются нетарифные ограничения, например, в виде обязательной сертификации продукции, которые в неявной форме ограничивают присутствие украинских производителей на ряде рынков», - считают в пресс-службе "Метинвеста".

В общем, дорожная карта для правительства и промышленников Украины на очередную ВТО-пятилетку понятна: нужно и дальше нажимать на полученные рычаги, осваивать новые, и, по-возможности, делать это более активно.

Олег Ярило (УНИАН)