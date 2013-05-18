Тигипко: украинцы на референдуме определятся относительно вступления в Таможенный союз

Украинцы на референдуме определятся в вопросе вступления государства в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель председателя Партии регионов Сергей Тигипко заявил сегодня во время выступления на антифашистском марше в Киеве.

Он отметил, что основной внешнеполитический ориентир Украины направлен к ЕС, и выразил убеждение, что осенью Украина подпишет Соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

“Подписание соглашения не означает вступление в ЕС и отход от Таможенного союза, от России. Ни в коем случае. Придет время, и мы поговорим об этом, проведем референдум и сделаем свой выбор. Без политического давления, экономического давления, учитывая исключительно одно – украинские интересы. Мы должны об этом, в первую очередь, заботиться”, - подчеркнул Тигипко.

Он отметил, что в данное время перед Украиной появляется много вызовов.

Тигипко призвал все конструктивные политические силы объединиться, чтобы построить современную европейскую страну.