Производство автомобилей в Украине в апреле сократилось на 55%, несмотря на введение спецпошлин

Производство автомобилей в Украине в апреле этого года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократилось на 55% - до 3,148 тыс. единиц.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ассоциации "УкрАвтоПром".

Производство легковых автомобилей сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 55% - до 2,891 тыс. единиц, при этом производство коммерческих автомобилей сократилось на 64% - до 106 единиц.

Всего за четыре месяца текущего года предприятиями украинского автопрома было изготовлено на 70% меньше транспортных средств, чем за 4 месяца прошлого года - 3,751 тыс.

Как сообщал УНИАН, производство автомобилей в Украине по итогам 2012 года сократилось на 27% - до 76 281 единицы. Значительнее всего сократилось производство легковых автомобилей, на 28,6% - до 69 687 единиц. Производство коммерческих автомобилей сократилось на 2,9% - до 3 235 единиц, автобусов - на 10,1%, до 3 359 единиц.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «АИС» (КрАСЗ), корпорация «Эталон» (Черниговский автозавод и Бориспольский автозавод).

Читайте также:

Прасолов: за время действия спецпошлин можно существенно развить отечественный автопром

Спецпошлинами спасем несуществующий украинский автопром