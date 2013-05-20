«АвтоКрАЗ» в январе-апреле сократил производство автомобилей на 49% - до 149 шт.

Публичное акционерное общество «АвтоКрАЗ» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-апреле 2013 года по сравнению с соответствующим периодом 2012 года уменьшило объемы производства автомобилей на 44,8%, или на 121 автомобиль, - до 149 шт. Об этом сказано в сообщении предприятия, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, предприятие работает в соответствии с портфелем заказов на грузовики.

Отмечается, что вторая волна финансово-экономического кризиса, особенно существенно поразившая автомобилестроение, а также введение Российской Федерацией утилизационного сбора на импортируемые автомобили, негативно повлияли на планы работы «АвтоКрАЗа».

Справка УНИАН. ПАО «АвтоКрАЗ» выпускает 33 основные модели и почти 260 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

«АвтоКрАЗ» в 2012 году уменьшил производство автомобилей на 16%, или на 172 автомобиля, - до 89 авто.

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