«АвтоКрАЗ» в январе-апреле сократил производство автомобилей на 49% - до 149 шт.
Публичное акционерное общество «АвтоКрАЗ» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-апреле 2013 года по сравнению с соответствующим периодом 2012 года уменьшило объемы производства автомобилей на 44,8%, или на 121 автомобиль, - до 149 шт. Об этом сказано в сообщении предприятия, переданном агентству УНИАН.
Согласно сообщению, предприятие работает в соответствии с портфелем заказов на грузовики.
Отмечается, что вторая волна финансово-экономического кризиса, особенно существенно поразившая автомобилестроение, а также введение Российской Федерацией утилизационного сбора на импортируемые автомобили, негативно повлияли на планы работы «АвтоКрАЗа».
Справка УНИАН. ПАО «АвтоКрАЗ» выпускает 33 основные модели и почти 260 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.
«АвтоКрАЗ» в 2012 году уменьшил производство автомобилей на 16%, или на 172 автомобиля, - до 89 авто.
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