Украина проведет спецрасследование по импорту посуды из фарфора, в том числе из стран ТС

Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о нарушении и проведении специального расследования относительно импорта в Украину посуды и приборов (столовых или кухонных) из фарфора независимо от страны происхождения и экспорта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли.

Решение было принято по результатам рассмотрения заявления отечественных производителей фарфоровой продукции ООО «Дружковский фарфоровый завод», ПАТ «Сумской фарфоровый завод», ООО «Коралл» Довбышский фарфоровый завод» и информации Минэкономразвития, отмечается в документе.

На сегодня Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) проводит специальное защитное расследование по поводу демпинга, в том числе украинских производителей, на рынке фарфоровой посуды в страны Таможенного союза.

«Межведомственная комиссия по международной торговле установила, что предоставленные материалы содержат достаточно доказательств того, что импорт в Украину посуды и приборов столовых или кухонных из фарфора происходил в таких размерах и на таких условиях, что мог причинить значительный вред национальному товаропроизводителю», - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что в ходе проведения расследования Минэкономразвития осуществит тщательную оценку существующей ситуации на внутреннем рынке, проведет анализ информации и доказательств органов исполнительной власти, украинских товаропроизводителей, иностранных экспортеров и импортеров, на основании которой сделает соответствующие выводы.

Как сообщал УНИАН, с сентября 2012 года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) проводит специальное защитное расследование по поводу предполагаемого демпинга на рынке фарфоровой посуды в странах Таможенного союза, в том числе относительно товаров из Украины.

Ноту о начале расследования посольство Украины получило от российской стороны в ноябре 2012 года.