КрАСЗ за 4 месяца сократил производство автомобилей на 35%

Производственное объединение "Кременчугский автосборочный завод" ("КрАСЗ", Полтавская обл.) в январе-апреле по сравнению с соответствующим периодом 2012 года сократило производство автомобилей на 34,7%, или на 430 шт. - до 810 шт, говорится в сообщении предприятия, переданном в горисполком Кременчуга.

По данным предприятия, завод работает в зависимости от поставки комплектующих и заказов.

Напомним, с 1 сентября 2012 года, когда Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили, завод резко сократил объемы производства.

Справка УНИАН. Кременчугский автосборочный завод был основан в 1995 г.

Предприятие специализируется на крупноузловой сборке автомобилей, выполнении предпродажной подготовки, гарантийного и постгарантийного обслуживания автомобилей. Предприятие входит в группу компаний "АИС".

Группа компаний «АИС» - один из лидеров украинского автомобильного рынка. Основной вид деятельности – продажа новых легковых, коммерческих, грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов.

Кременчугский автосборочный завод (КрАСЗ) в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, увеличил выпуск автомобилей на 2% или на 109 автомобилей до 6450 ед.

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