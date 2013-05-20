Белорусский МАЗ и российский КамАЗ объединятся в холдинг

Минск. Объединение Минского автомобильного завода (МАЗ, Беларусь) и Камского автомобильного завода (КамАЗ, Россия) будет реализовано путем создания белорусско-российского холдинга, которому в доверительное управление будут переданы акции этих предприятий.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил журналистам первый вице-премьер-министр Беларуси Владимир Семашко после церемонии закрытия «Белорусского промышленного форума – 2013».

«Ни о какой продаже или смене собственника речи не идет», - подчеркнул он.

Говоря об этом проекте, Семашко сослался на договоренности, достигнутые во время его переговоров с вице-премьер-министром России Аркадием Дворковичем, завершившихся в Москве 17 мая.

Семашко напомнил, что Президент Беларуси в ежегодном Послании к белорусскому народу и парламенту поддержал идею объединения МАЗа и КамАЗа и сказал, что это надо делать аккуратно и осторожно.

«Осторожно – это значит, что мы не продаем это важнейшее для Беларуси предприятие, речь идет о создании холдинга», - сказал первый вице-премьер-министр Беларуси.

Семашко считает, что создание холдинга позволит усилить потенциал двух гигантов автопрома, особенно их экспортный потенциал.

«Лет через пять, когда мы увидим, что и МАЗ и КамАЗ увеличили свое производство и продажи, тогда только, может быть, мы вернемся к разговору о передаче акций в собственность или другой форме организации интеграции двух предприятий», - отметил Семашко.

По его словам, МАЗ сегодня является динамичным предприятием с хорошими экономическими показателями, судьбу которого хорошо представляют и в его руководстве, и в правительстве, разработаны и реализуются соответствующие бизнес-планы. Однако в условиях Единого экономического пространства (ЕЭП) и вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО) интеграция МАЗа и КамАЗа позволит им действовать эффективнее, прежде всего на рынке России.

Семашко отметил, что создание холдинга будет прорабатываться в течение месяца, будут разработаны устав холдинга и соглашения о передаче акций МАЗа и КамАЗа в доверительное управление новой структуре.

Справка УНИАН. С предложением объединить КАМАЗ и МАЗ выступила госкорпорация «Ростехнологии», которой принадлежит 49,9% акций крупнейшего российского производителя грузовых автомобилей.

Первоначально стороны рассматривали обмен акциями КАМАЗа и МАЗа в рамках объединения двух компаний, но белорусские власти отказались от этого варианта. Затем было предложено создать СП, в которое будут внесены 49,9% акций КАМАЗа и 49,9% акций МАЗа, а также целый ряд предприятий, которые производят автокомплектующие как в России, так и в Беларуси.