Производство легковых авто в Украине сократилось на 71%

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-апреле этого года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократилось на 71,2% - до 9,3 тыс. единиц, сообщила Государственная служба статистики.

По сравнению с апрелем 2012 года выпуск легковых автомобилей в прошлом месяце упал на 55,4% - до 2,9 тыс. единиц.

В январе-апреле 2013 года также сократилось производство грузовых автомобилей к январю-апрелю 2012 года на 64% - до 418 единиц.

При этом в апреле текущего года производство грузовых автомобилей сократилось по сравнению с апрелем прошлого года на 51,1% - до 108 единиц.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», Корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (Черниговский автозавод и Бориспольский автозавод).

По итогам 2012 года производство легковых автомобилей в Украине в условиях отсутствия господдержки и слабого автокредитования, по данным Госстата, сократилось на 28,5% - до 69,7 тыс. единиц. При этом производство грузовых автомобилей в прошлом году сократилось по сравнению с 2011 годом на 7,1% - до 2 936 единиц, а выпуск автобусов упал на 14,4% - до 3 206 единиц