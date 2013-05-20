В Украине за 4 месяца произвели всего 465 автобусов

Производство автобусов украинскими компаниями в январе-апреле сократилось по сравнению с январем-апрелем 2012 года на 43,4% - до 465 единиц.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, производство автобусов в Украине в апреле 2013 года составило 159 единиц, что на 34% меньше результатов апреля 2012 года.

Как сообщал УНИАН, производство автобусов украинскими компаниями в I квартале сократилось по сравнению с I кварталом 2012 года на 57,5% - до 247 единиц.

Производство автобусов в Украине в марте 2013 года составило 92 единицы, что на 69% меньше результатов марта 2012 года.

Производство автобусов по итогам 2012 года сократилось на 14,4% по сравнению с 2011 годом - до 3 206 единиц.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «АИС» (КрАСЗ), корпорация «Эталон» (Черниговский автозавод и Бориспольский автозавод).

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