«Метинвест» в 2012 году сократил чистую прибыль на 77%

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний «Метинвест», входящая в группу «СКМ», в 2012 году получила чистую прибыль в размере 435 млн долл., что на 77% меньше, чем годом ранее, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, консолидированная выручка предприятия снизилась на 11% - до 12,565 млрд долл.

Операционная прибыль сократилась на 65% - до 979 млн долл. При этом показатель, равный объему прибыли до вычета процентов, уплаты налогов и амортизационных отчислений (EBITDA), «Метинвеста» упал по сравнению с 2011 годом на 46% - до 1,985 млрд долл.

Рентабельность EBITDA сократилась до 16% против 26% в 2011 году.

Капитальные инвестиции компании, по сравнению с 2011 годом, снизились на 34% - до 765 млн долл.

Согласно сообщению, общий объем заемных средств «Метинвеста» по состоянию на 31 декабря 2012 года составил 4,038 млрд долл., включая 2,654 млрд долл. долгосрочных и 1,384 млрд долл. краткосрочных займов.

По словам генерального директора «Метинвеста» Игоря Сырого, финансовые показатели компании за 2012 год отразили общую ситуацию на рынке.

«В прошлом году ситуация в мировой сталелитейной и горнодобывающей промышленности была сложной, так как определенные регионы продолжали испытывать влияние мирового финансового кризиса, особенно в ЕС. Несмотря на нестабильность, мы сохранили объемы продаж, совершили крупные приобретения, достигли существенного прогресса в реализации инвестиционных проектов и расширили сеть дистрибуции», - заявил Сырый.

Справка УНИАН. «Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.