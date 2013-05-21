«Метинвест» в 2012 году сократил производство стали на 13%

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний «Метинвест», входящая в группу СКМ, в 2012 году произвела 12,459 млн тонн стали, что на 13% меньше, чем годом ранее, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, добыча коксующегося угля компании выросла на 3% - до 11,623 млн тонн, а производство железорудного концентрата увеличилось на 1% - до 36,224 млн тонн.

Из эксплуатации «Метинвеста» были выведены три устаревшие коксовые батареи и с целью снижения выбросов в окружающую среду в Мариуполе (Украина) - законсервирована аглофабрика на «Азовстали».

По словам генерального директора «Метинвеста» Игоря Сырого, производственные показатели компании в 2012 году были более позитивными, нежели финансовые.

«Наши производственные показатели были более благоприятными. Производство стали составило 12 459 тысяч тонн и снизилось на 13% по сравнению с предыдущим годом, отразив наши усилия по сохранению объемов; в то же время производство коксующегося угля составило 11 623 тысячи тонн (3% рост), а производство железорудного концентрата составило 36 224 тысячи тонн (1% рост). Общие объемы продаж по Металлургическому дивизиону снизились только на 1%, в то время как данный показатель по Горнодобывающему дивизиону вырос на 3%»,- сообщил Сырый.

Справка УНИАН. «Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.

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