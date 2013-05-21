Украина будет пересматривать по отраслям пошлины в рамках ВТО

Позиция Украины относительно пересмотра ставок импортных пошлин (371 позиция) в рамках членства во Всемирной торговой организации неизменна, однако пересмотр позиций пройдет не в общем пакете, а сегментированно – по отраслям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, отвечая на вопрос агентства, сообщил правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции Валерий Пятницкий во время проведения Международной конференции «Углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли между Украиной и ЕС: Основные аспекты и преимущества. Реформирование системы технического регулирования».

«Мы находимся в процессе. Наша позиция не менялась. Все позиции сгруппированы в несколько видов. Каждая группа будет обсуждаться отдельно. Для этого нужно договориться с теми странами, которые заинтересованы в той или иной группе», - сказал Пятницкий.

При этом он не указал, какие именно страны заинтересованы в переговорах, но подчеркнул, что собственно переговорный процесс интересен всем – в том числе и Европейскому Союзу.

«Процесс идет даже в работе с ЕС. Так или иначе, они тоже заинтересованы решить этот вопрос в контексте общего соглашения», - сказал правительственный уполномоченный.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября 2012 года Украина обратилась в ВТО с информацией о намерении повысить импортные пошлины на 371 товарную линию. В течение трех месяцев члены ВТО должны были подтвердить свою заинтересованность в проведении таких переговоров. Затем в течение двух месяцев эти переговоры должны были быть проведены.

29 ноября 2012 года страны - участницы Совета ВТО по торговле товарами, включая США, государства ЕС и Китай, призвали Украину отозвать свою заявку на пересмотр тарифов. В ответ Украина заявила, что не намерена отзывать заявку, поскольку она подана в соответствии с правилами ВТО (ст. XXVIII ГАТТ-94).

Позднее посольство США выразило обеспокоенность неизменностью позиции Украины в отношении пересмотра антидемпинговых пошлин и указало на опасность беспрецедентного напряжения в международной торговле в случае, если примеру Украины последуют другие страны. Аналогичную обеспокоенность выразили и власти ЕС. По мнению европейских дипломатов, в истории ВТО до сих пор не было прецедента такого пересмотра.

В апреле т.г. Президент Украины Виктор Янукович подписал Указ о создании Государственной комиссии по вопросам сотрудничества с ВТО, возглавил которую советник Президента – руководитель Главного управления по вопросам международных отношений АП Андрей Гончарук. По словам Гончарука, Украина намерена продолжать переговоры со Всемирной торговой организацией (ВТО) по пересмотру тарифных ставок в рамках своего членства в организации, несмотря на то, что против этого категорически выступают США и страны Евросоюза.

Справка УНИАН. Украина начала переговоры о вступлении в ВТО в 1993 году и стала полноправным членом этой организации 16 мая 2008 года.

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