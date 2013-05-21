Украина в апреле сократила производство стали на 8,4%

Производство стали в Украине в апреле 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, сократилось на 8,4% - до 2,7 млн тонн, сообщает Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

При этом Украина опередила Италию и Францию, заняв десятое место в мировом рейтинге производителей стали.

По информации ассоциации, в апреле 2013 года крупнейшим мировым производителем стали с показателем 65,650 млн тонн (рост на 6,8%) остался Китай. Вместе с ним в десятку крупнейших производителей вошли следующие страны: Япония (9,170 млн тонн, + 1%), США (7,258 млн тонн, -7,3%), Индия (6,620 млн тонн, + 3,5%), Россия (5,591 млн тонн, -4,3%), Южная Корея (5,497 млн тонн, -6,3%), Германия (3,564 млн тонн, -0,9%), Бразилия (2,965 млн тонн, -1,6%) Турция (2,866 млн тонн, -0,7%) и Украина (2,748 млн тонн, -8,4%).

Как сообщал УНИАН, по данным World Steel Association, производство стали в Украине в 1-м квартале 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, увеличилось на 0,4% - до 8,379 млн тонн с 8,342 млн тонн.

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.