НАТО на 50% профинансирует утилизацию противопехотных мин на Павлоградском химзаводе

Работы по утилизации противопехотных мин на Павлоградском химическом заводе на 50% будут финансироваться из фонда НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил Президент Украины Виктор Янукович после посещения ПХЗ.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день на Павлоградском химзаводе открыта линия, на которой будут утилизировать не только пустые корпуса ракетных двигателей баллистических ракет РС-22, но и противопехотные мины.

“Очень важно, что Украина является исполнителем программы по ликвидации боеприпасов в рамках обязательств Оттавской конвенции. Утилизация противопехотных мин на 50% будет финансироваться из фонда НАТО”, - заявил Янукович.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля 2013 года в Киеве, в помещении Офиса связи с НАТО в Украине, состоялось подписание трехстороннего Контракта по утилизации противопехотных мин типа ПФМ-1 (1С) между Министерством обороны Украины, Агентством НАТО по материально-техническому обеспечению и снабжению (НСПА) и Государственным предприятием “Научно-производственное объединение «Павлоградский химический завод”.

Вклад стран-доноров на утилизацию мин составит 1,8 млн. евро, срок выполнения – около 3,5 года.

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