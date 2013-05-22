Россия передаст зарубежным компаниям судостроительные заказы, с которыми не успевает справляться

Зарубежным компаниям передадут те заказы, которые Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) не выполнила в срок, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"По тем контрактам, которые сегодня ОСК не может выполнить в обозначимый заказчиком срок, основные инжиниринговые работы будут выполняться ОСК, а субподрядные работы будут отдаваться зарубежным заказчикам", - сказал Мантуров журналистам по итогам совещания у президента о развитии ОСК, передает РИА "Новости".

По его словам, палитра и перечень заказчиков - достаточно широк.

Как сообщал УНИАН, в марте т.г. Владимир Путин отклонил предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу обслуживать корабли ВМФ за пределами страны.

Между тем, представители предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса неоднакратно заявляли о готовности приобщиться к ремонту кораблей и судов Черноморского флота Российской Федерации, которая неоднократно заявляла о таких планах - в начале 2012 года министры обороны Украины и России обсудили возможность ремонта и модернизации кораблей ЧФ РФ на украинских заводах.

В декабре 2012 года в Севастополе активисты общественных организаций «Союз рабочих Севастополя» и «Красная гвардия Спартака» пикетировали здание штаба ЧФ РФ с требованием к Министерству обороны России выплатить ПАО «Севморзавод» 4,1 млн рублей задолженности за отремонтированный большой противолодочный корабль «Очаков».

***ОСК - крупнейшая судостроительная и судоремонтная компания в России, созданная в 2007 году. В ее состав входят девять проектно-конструкторских бюро и 39 судостроительных и судоремонтных предприятий. На базе ОСК консолидировано около 70% российского судостроительного комплекса.