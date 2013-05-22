Крюковский вагонзавод в 2013 году уменьшит выпуск грузовых вагонов на 27%

Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская обл.) в 2013 году, по сравнению с 2012 годом, планирует уменьшить выпуск грузовых вагонов на 27%, или на 3 тыс. шт. - до 8 тыс. вагонов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для СМИ сообщил председатель правления предприятия Евгений Хворост.

По его словам, уменьшение количества выпуска грузовых вагонов связано с насыщением рынка грузовыми вагонами.

«Это связано с рынком, так как произошло насыщение грузовыми вагонами территории СНГ»,- сказал Хворост.

Он также добавил, что в этом году предприятие готовится выпустить около 70 пассажирских вагонов, хотя ранее в планах было — около 200 вагонов.

«Мы-то планируем до 200, но это планы, а жизнь по другому все диктует. Думаю, около 70 сделаем точно. Но эта цифра может измениться», - сказал Хворост.

Напомним, в 2012 году предприятие выпустило 69 пассажирских вагонов.

Справка УНИАН. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2012 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 2,4% — до 11005 шт, а пассажирских — в 2,5 раза — до 69 шт.