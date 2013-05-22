Беларусь по-прежнему заинтересована в производстве сельхозтехники вместе с Украиной

Беларусь заинтересована в поставках своей сельхозтехники в Украину на максимально выгодных условиях, а также по-прежнему готова наладить сборочное производство сельхозтехники на украинских заводах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир Семашко по итогам заседания Межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, прошедшего сегодня, 22 мая, в Киеве под председательством первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова.

«Мы готовы помочь Украине поставить на супервыгодных условиях - по лизинговым схемам, посредством банковских кредитов – технику и организовать сборочное производство. При этом мы не с нуля начинаем. У нас уже есть опыт совместного производства тракторов и комбайнов», - сказал Семашко.

Он также предложил схему локализации производства, когда в Украине будут задействованы не только сборочные мощности, но и смешанные заводы по производству комплектующих. «Локализация производства может стать дополнительным стимулом. Для Украины это благо, поскольку речь идет о создании новых рабочих мест, о росте производства в целом», - отметил Семашко.

По его словам, совместное производство было бы выгодно также в свете формирования зоны свободной торговли между Украиной и Европейским союзом. «Вы (Украина - УНИАН) на пороге создания зоны свободной торговли с ЕС, и грех не воспользоваться тем, чтобы сборочные предприятия могли бы продвигать товарную продукцию не только на рынке Украины, но и на рынке ЕС», - сказал Семашко.

Как сообщал УНИАН, в апреле премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял о том, что Украина и Беларусь активизируют создание совместных предприятий по изготовлению сельскохозяйственной техники. Ранее такое предприятие планировалось создать на базе ООО «Херсонский машиностроительный завод».

Беларусь, как торговый партнер Украины, по итогам 2012 года занимает второе место среди стран СНГ по объемам взаимной торговли. Товарооборот Украины и Беларуси в 2012 году составил 7,32 млрд долл. По итогам первого квартала 2013 года товарооборот составил 1,35 мдрд долларов, что на 3,2% меньше аналогичного показателя 2012 года.

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