Ferrexpo инвестирует в развитие Еристовского ГОКа 1,6 млрд грн

Ferrexpo инвестирует в развитие Еристовского горно-обогатительного комбината (Комсомольск, Полтавская обл.) 2013 году 1,6 млрд грн.

Об этом сказано в программе занятости населения Полтавской области на 2013-2017 годы, которую сегодня утвердили депутаты Полтавского облсовета.

В документе сказано: «В промышленности в течение 2013 года будет внедряться ряд мощных инвестиционных проектов, в частности «Еристовский горно-обогатительный комбинат» реализует инвестиционный проект «Разработка Еристовского месторождения» на общую сумму 16,8 млрд грн, в том числе в 2013 году планируется капитальных вложений на сумму 1,6 млрд грн и создать около 230 рабочих мест».

Справка УНИАН. ООО “Еристовский ГОК” создан Полтавским горно-обогатительным комбинатом (г. Комсомольск, Полтавская обл.) для разработки Еристовского месторождения железных руд.

97,31% акций "Полтавского ГОК" принадлежит фирме Ferrexpo AG (Швейцария). Ferrexpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG. Компания зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже в июне 2007 г. под тикером FXPO.