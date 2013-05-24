СКМ за год сократила прибыль до налогообложения на 46%

Компания System Capital Management Limited (СКМ), принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову, в 2012 году сократила прибыль до налогообложения по сравнению с 2011 годом на 46% - до 1,757 млрд долл. с 3,23 млрд долл., сообщает компания.

Согласно сообщению, валовой доход группы в 2012 году увеличился по сравнению с 2011 годом на 21% - до 23,47 млрд долл. с 19,426 млрд долл.

Также в 2012 году сократились расходы СКМ по налогу на прибыль до 506 млн долл. с 874 млн долл. за 2011 год.

Как отмечается в сообщении компании, это девятая отчетность группы СКМ, составленная по международным стандартам финансовой отчетности и заверенная международной аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers.

«Прибыль Группы СКМ за 2012 год будет реинвестирована в модернизацию производства, в развитие новых направлений бизнеса и в социально-значимые проекты. Всего в 2013 году на модернизацию мы направим, при самых консервативных прогнозах, не менее $1,5 млрд долл.», - цитирует пресс-служба слова генеральный директор компании СКМ Олега Попова.

Справка УНИАН. Компания СКМ - профессиональный инвестор, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группы Украины СКМ, деятельность которой сконцентрирована в горно-металлургической, энергетической, финансовой сферах бизнеса, а также в телекоммуникациях, медиа-бизнесе, недвижимости, розничной торговле, глинодобыче, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, торговле медикаментами, машиностроении и транспортном бизнесе.

В Группу СКМ входят компании «Метинвест» и ДТЭК, «Первый Украинский Международный Банк» и «Ренессанс-Капитал», «АСКА» и «АСКА-Жизнь», телекоммуникационная группа Vega, Медиа Группа «Украина» и издательский холдинг «Сегодня Мультимедиа», ЭСТА Холдинг (недвижимость), «Украинский Ритейл» (розничная торговля), UMG (добыча глин), «Параллель» (оператор рынка нефтепродуктов), HarvEast (сельское хозяйство), Украинский Аптечный Холдинг, машиностроительный холдинг «Горные машины», транспортный холдинг «Портинвест».