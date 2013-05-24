Набсовет ЗАЗа сменил главу правления
Наблюдательный совет Запорожского автозавода, входящего в корпорацию "УкрАВТО", назначил главой правления Сергея Филипенко, который ранее занимал должность заместителя председателя правления завода.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "УкрАВТО".
Согласно сообщению, Филипенко назначен сроком на 5 лет.
Николай Евдокименко, который ранее занимал должность председателя правления, освобожден от должности решением набсовета от 22 мая 2013 года в связи с назначением его на должность первого заместителя министра промышленной политики.
Справка УНИАН. Корпорация «УкрАВТО», которую контролирует народный депутат Тариэл Васадзе, является генеральным импортером и официальным дилером более 20 автомобильных брендов, имеет полный цикл собственного производства.
Корпорация владеет контрольным пакетом акций ЗАО "ЗАЗ", польского автозавода FSO. В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины.
Автомобильная корпорация «УкрАВТО» в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличила чистую прибыль на 41,76% - до 182,06 млн грн со 128,42 млн грн.