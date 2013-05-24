«ArcelorMittal Кривой Рог» будет снижать затраты в ожидании падения цен на металлопродукцию

Крупнейшее металлургическое предприятие Украины криворожский горно-металлургический комбинат «ArcelorMittal Кривой Рог», принадлежащее миллиардеру Лакшми Митталу, внедрит ряд инициатив по снижению затрат и повышению конкурентоспособности, ожидая дальнейшего снижения цен на металлопродукцию.

Об этом сообщается в корпоративной газете «Металлург» со ссылкой на слова генерального директора «ArcelorMittal Кривой Рог» Артема Полякова.

«Мировые эксперты прогнозируют, что цена на сталь продолжит снижаться. 2012 год наше предприятие завершило с серьезным убытком. В связи с этим мы внедряем ряд инициатив по снижению затрат на тонну продукции и повышению нашей конкурентоспособности», - цитирует газета слова Полякова.

Гендиректор акцентировал внимание на зависимости предприятия от мировой экономики и напомнил, что лишь 15% его продукции потребляется на внутреннем рынке.

«Только 15% продукции нашего предприятия потребляется на внутреннем рынке, а большая часть экспортируется. Поэтому ПАО «ArcelorMittal Кривой Рог» является неотъемлемой частью мировой металлургической системы, и нестабильность мировой экономики, снижение цен на сталь, ее перепроизводство оказывают сильное влияние на наше предприятие», - цитирует газета «Металлург» слова гендиректора.

Как сообщал УНИАН, «ArcelorMittal Кривой Рог» завершил 2012 год с чистым убытком в размере 2,9 млрд грн, в то время как в 2011 году предприятие получило чистую прибыль 2,1 млрд грн.

ПАО «ArcelorMittal Кривой Рог» является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «АрселорМиттал Кривой Рог» начал программу добровольного увольнения