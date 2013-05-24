Кабмин разрабатывает меры по поддержке горно-металлургического комплекса

Кабинет министров Украины разрабатывает меры по поддержке предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК), сообщил в интервью «5 каналу» вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко.

По его словам, в ближайшее время Кабмин планирует утвердить меморандум о взаимопонимании с предприятиями ГМК.

«Мы должны поддержать предприятия горно-металлургического комплекса. В ближайшее время будет утвержден меморандум о взаимопонимании между правительством и предприятиями ГМК, в котором будут отражены конкретные шаги по поддержке этой отрасли», - сообщил Бойко.

Согласно меморандуму, правительство и предприятия ГМК возьмут на себя взаимные обязательства. В частности, в нем будут учтены пожелания предприятий ГМК по возмещению в полном объеме НДС и сдерживанию роста тарифов на перевозки и энергоносители, и позиция правительства относительно необходимости сохранения рабочих мест на предприятиях.

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.

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