Россия купит 6 самолетов-амфибий Бе-200 с украинскими двигателями

Москва. Министерство обороны России подписало контракт на закупку 6 самолетов-амфибий Бе-200ЧС, оснащенных двумя турбореактивными двухконтурными двигателями производства украинской компании «Мотор Сич», со взлетной тягой 7650 кг каждый.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе российской Объединенной авиастроительной корпорации.

«Подписан контракт между Министерством обороны Российской Федерации и входящим в состав Объединенной авиастроительной корпорации ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» на поставку 6 самолетов-амфибий типа Бе-200ЧС», - говорится в сообщении.

Два самолета будут поставлены в базовой комплектации Бе-200ЧС, следующие четыре самолета будут поставлены в варианте Бе-200ПС без функции пожаротушения.

Общая сумма контракта - около 280 млн долл.

Ожидается, что в ближайшей перспективе будет заключен следующий контракт с Министерством обороны на поставку еще 8 самолетов-амфибий Бе-200.

Справка УНИАН. ПАО «Мотор Cич» – одно из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. Предприятие производит детали для 95% эксплуатируемых в России авиационных двигателей.

Базовая конфигурация самолета-амфибии Бе-200 предназначена для тушения лесных пожаров огнегасящими жидкостями. При этом он может выполнять следующие задачи: остановка и сдерживание распостранения средних и крупных лесных пожаров созданием заградительной полосы путем многократных сбросов огнегасящей жидкости на кромку пожара; ликвидация мелких и зарождающихся лесных пожаров; доставка в район бедствия и возвращение на базу пожарных команд и средств пожаротушения путем посадки на заранее выбранную акваторию или аэродром.

Помимо базового - противопожарного, также разработаны транспортный, пассажирский, поисково-спасательный и санитарный варианты.