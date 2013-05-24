Бойко: Украина и РФ готовы к совместным проектам в авиастроении и космической отрасли

Украина и Российская Федерация намерены реализовать ряд совместных проектов в сфере авиастроения и космической отрасли, включая совместное строительство военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ан-70, участие в создании ракеты-носителя «Зенит» и в строительстве космодрома «Восточный» на Дальнем Востоке РФ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Юрия Бойко со ссылкой на итоги его встречи с заместителем Главы правительства Российской Федерации Дмитрием Рогозиным.

В частности, проект производства самолетов Ан-124 предполагает создание совместного предприятия, в которое украинская сторона могла бы передать технологическую базу и инновационную составляющую, а российская – финансовую составляющую и рынок сбыта. При этом интеллектуальная собственность будущего СП предполагает защиту от передачи документации третьей стороне.

«Мы заинтересованы в том, чтобы совместное производство заработало как можно скорее… Россия имеет свои наработки, мы - свои. Если будет объединение усилий, то это, конечно, даст позитивный эффект», - цитирует пресс-служба вице-премьера.

Бойко также отметил и конструктивное сотрудничество двух стран в отношении проекта создания военно-транспортного самолета Ан-70.

«Сейчас мы находимся в конструктивном русле и сотрудничаем, дабы ускорить реализацию Ан-70, в том числе для Министерства обороны РФ», - сказал Бойко.

В отношении программы совместного пуска ракет и строительства космодрома на Дальнем Востоке РФ, Бойко подчеркнул, что для Украины участие в таких проектах означает привлечение нескольких тысяч специалистов и нескольких предприятий, тем более, что Украина уже имеет опыт строительства космодромов - в частности, в Бразилии. «Для Украины это даст соответствующий толчок для развития всей космической отрасли. А на российском Дальнем Востоке такая же ситуация, как в Бразилии, когда мы начинали строительство космодрома с нуля. Украина имеет нужный опыт, и он станет залогом того, что мы будем полезны», - подчеркнул вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, в апреле Посол РФ в Украине Михаил Зурабов отметил, что не исключает возвращения к первоначальным договоренностям в рамках реализации проекта совместного серийного производства транспортного самолета Ан-70.