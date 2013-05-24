"Метинвест" в 1-м квартале сократил производство стали на 6%

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний «Метинвест», входящая в группу СКМ, в первом квартале 2013 года сократила производство стали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% - до 3,101 млн тонн, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, производство общего железорудного концентрата в январе-марте 2013 года увеличилось на 1% по сравнению с первым кварталом 2012 года и составило 9,325 млн тонн.

Как отмечается в сообщении компании, добыча коксующегося угля за первые три месяца текущего года уменьшилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составила 2,896 млн тонн.

В первом квартале 2013 года группа «Метинвест» произвела 2,722 млн тонн чугуна, что на 5% меньше, чем в первом квартале 2012 года.

Уменьшение производства стали на 6% компания объясняет общим сокращением производства на всех заводах группы «Метинвест»: МК «Азовсталь» («Азовсталь»), ММК им. Ильича («ММКИ») и Енакиевском металлургическом заводе («ЕМЗ»). Однако, производство стали в первом квартале 2013 года по сравнению с предыдущим кварталом увеличилось на 8%.

Снижение добычи коксующегося угля в первом квартале 2013 года, согласно сообщению компании, было обусловлено уменьшением его добычи на американских шахтах United Coal Company на 166 тыс. тонн, в то время как добыча на украинских шахтах компании «Краснодонуголь» увеличилась на 92 тыс. тонн.

«Рост добычи на украинских шахтах был результатом увеличения количества действующих очистных забоев: ввод в действие дополнительных лав по шахтам Молодогвардейская (30-ая восточная Орловская лава - сентябрь 2012 год) и Суходольская-Восточная (восточная лава №34 - март 2012 год)», - сказано в сообщении.

Добыча энергетического угля на шахтах United Coal Company в первом квартале 2013 года не производилась вследствие низкого спроса на рынке США.

Как ранее сообщал УНИАН, компания «Метинвест», входящая в группу «СКМ», в 2012 году получила чистую прибыль в размере 435 млн долл., что на 77% меньше, чем годом ранее.

«Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.