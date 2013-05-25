Крупнейшую золотодобывающую компанию оштрафовали в Чили

Самая крупная в мире золотодобывающая компания Barrick Gold Corporation оштрафована чилийским правительством на 16 млн долларов за пренебрежительное отношение к окружающей среде, сообщает Русская служба Би-би-си.

В связи с решением правительства на граничащем с Аргентиной месторождении "Паскуа-Лама" работы остановлены до тех пор, пока компания-владелец не установит новую систему водозабора, позволяющую откачивать загрязненную при бурении жидкость.

Штраф в Чили вызвал временную остановку торгов акций канадской компании в Нью-Йорке и Торонто.

Чилийские защитники природы остались недовольны размером штрафа, который соответствовал максимально возможному по законам страны, поскольку, по их словам, 16 млн долларов - лишь малая толика бюджета проекта.