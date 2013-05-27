"АвтоВАЗ" отзывает 30 тысяч автомобилей из-за возможного дефекта в тормозной системе

Российский производитель автомобилей "АвтоВАЗ" отзывает 30,239 тыс. автомобилей, произведенных до 7 апреля 2013 года включительно, для устранения возможного дефекта в тормозной системе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «АвтоВАЗа».

"Заботясь об интересах покупателей автомобилей Lada, для обеспечения беспроблемной эксплуатации машин «АвтоВАЗ» объявляет сервисную кампанию (бесплатное сервисное обслуживание) для 30,239 тыс. автомобилей Lada Granta (модель 21905) и Lada Kalina (модели 11176 и 11196) с ABS и тросовой КПП (2181), произведенных до 7 апреля 2013 года включительно" - сообщили в пресс-службе.

Согласно сообщению, в автомобилях будет устранена причина возможного контакта кабеля датчика ABS и тормозной трубки левого переднего колеса с оплеткой троса привода сцепления.

По итогам регулярных ресурсных испытаний, в отдельных случаях возможно возникновение течи тормозной жидкости или снижение эффективности тормозной системы автомобиля.

"На автомобилях, производимых после 8 апреля 2013 года, такая вероятность исключена", - отметили в пресс-службе.

Справка УНИАН. ОАО «АвтоВАЗ» — российская автомобилестроительная компания, крупнейший производитель легковых автомобилей в России и Восточной Европе.

Акционерное общество «УКРАВТОВАЗ» является эксклюзивным дистрибьютором автомобилей Lada и оригинальных запасных частей Lada и работает на рынке Украины с 1995 года. Основным направлением деятельности предприятия является осуществление поставок автомобилей Lada производства ОАО «АвтоВАЗ» (Тольятти) и оригинальных запасных частей Lada.