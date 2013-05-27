Украина через полтора месяца завершит спецрасследование по импорту фарфора

Межведомственная комиссия по международной торговле через полтора месяца завершит специальное расследование относительно импорта в Украину посуды и приборов (столовых или кухонных) из фарфора независимо от страны происхождения и экспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов.

“Я думаю, что через полтора месяца мы, наверное, уже будем выходить на конкретные решения”, - сказал Прасолов.

Как сообщал УНИАН, Межведомственная комиссия по международной торговле в середине мая приняла решение о возбуждении и проведении специального расследования относительно импорта в Украину посуды и приборов (столовых или кухонных) из фарфора независимо от страны происхождения и экспорта.

Решение было принято по результатам рассмотрения заявления отечественных производителей фарфоровой продукции ООО «Дружковский фарфоровый завод», ПАО «Сумской фарфоровый завод», ООО «Коралл» Довбышский фарфоровый завод» и информации Минэкономразвити.

С сентября 2012 года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) проводит специальное защитное расследование по поводу предполагаемого демпинга на рынке фарфоровой посуды в странах Таможенного союза, в том числе относительно товаров из Украины.