Украина заинтересована в совместных разработках военной техники с Польшей

Варшава. Министерство обороны Украины заинтересовано в реализации проектов по совместным с Польшей разработкам военной техники для продажи данной продукции в третьи страны.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН заместитель министра обороны Украины Артуро Бабенко, принимавший участие в украинско-польском форуме в Варшаве, посвященном оборонно-промышленному комплексу обеих стран.

"Это нам будет интересно, потому что у нас есть хороший потенциал", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что предприятия оборонного комплекса обеих стран ведут переговоры на тему возможных совместных разработок.

"Несмотря на все эти разговоры о кризисе президент и правительство уделяют большое внимание оборонно-промышленному комплексу и Вооруженным силам Украины. У нас есть наработки практически во всех сферах", - сказал он, отметив, что польская сторона также владеет интересными для украинцев технологиями.

Бабенко также отметил, что Украина может использовать связи польских партнеров для продажи на зарубежных рынках модернизированной техники, созданной на базе разработок СССР.

Он также подчеркнул, что сильные позиции украинцев на мировом рынке вооружений связаны не только с наследием Советского союза. "У нас достаточно хороший научно-технический потенциал, достаточно много разработчиков, которых мы поддерживаем. В этом плане все не так плохо", - сказал он.

Замминистра также назвал одним из основных проектов, которые украинские специалисты могут разрабатывать вместе с польскими коллегами, создание универсальной платформы для бронетехники.

Как сообщал УНИАН, представители министерств Украины и Польши 27 мая в Варшаве заявили о намерении активизировать сотрудничество оборонно-промышленных комплексов обеих стран.

Польское министерство обороны ожидает заключения первых договоров с компаниями ОПК Украины в октябре т.г.