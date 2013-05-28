Астана. Казахстан станет равноправным партнером украинско-российского космического проекта "Днепр".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Астане сообщил посол Украины в Казахстане Олег Демин.

"На сегодняшний день решился вопрос о равноправном участии Казахстана в таком проекте, как "Днепр", - отметил он.

Посол выразил надежду, что после включения Казахстана этот проект будет развиваться активнее.

Также он сообщил, что решен вопрос использования Казахстаном совместно или даже вместо российской ракеты "Ангара" украинской ракеты "Зенит" при реализации проекта "Байтарек".

Демин отметил, что Украина и Казахстан будут развивать сотрудничество по разным направлениями космической и авиационной отраслей.

По словам Демина, Украина поддерживает стремление Казахстана по дальнейшему развитию космодрома «Байконур» и превращению его в международную космическую гавань.

"Наше сотрудничество по этим проектам очень важно и имеет такую отраслеобразующую возможность. Что я имею в виду - Казахстан хочет развивать свою космическую промышленность, и сейчас строится завод по производству спутников совместно с Францией, но они хотят, чтобы это было комплексно, и в перспективе Казахстан мечтает и о создании авиационной отрасли", - сказал посол, отметив, что Украина имеет значительный опыт и научный потенциал в этом вопросе, которым может поделиться.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля премьер-министр Украины Николай Азаров проинформировал о договоренности с правительством Казахстана подготовить программу сотрудничества между Государственным космическим агентством Украины и Национальным космическим агентством Республики Казахстан на 2014-2015 годы".

Справка УНИАН. Кооперацией предприятий России и Украины во взаимодействии с Министерством обороны России и космическими агентствами России и Украины на протяжении 1992-2003 годов была создана ракетно-космическая система «Днепр» для запусков космических аппаратов на базе технологии ликвидированных стратегических ракет РС-20.

Работа по созданию и коммерческой эксплуатации ракетно-космической системы на базе стратегических ракет РС-20 для запуска космических аппаратов была возложена на международный космический консорциум «Космотрас», она получила название - программа «Днепр».