НЗФ рассчитывает присоединиться к меморандуму о предоставлении экономически обоснованного тарифа на электроэнергию

Крупнейший украинский производитель ферросплавов Никопольский завод ферросплавов (НЗФ) рассчитывает присоединиться к меморандуму с правительством о предоставлении электрометаллургическим предприятиям права оплачивать потребленную электроэнергию по экономически обоснованным тарифам до конца 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе медиатура на завод сообщил председатель правления НЗФ Владимир Куцин.

«Мы требуем справедливого тарифа на электроэнергию - наравне с тарифом, по которому электроэнергия отправляется на экспорт, и с тарифом для Запорожского и Стахановского ферросплавных заводов», - подчеркнул Куцин.

По его словам, работа предприятия сейчас существенно затруднена: в текущем месяце объем производства составил 32 тыс. тонн, и такой же прогноз производства сохраняется на июнь. «Если тариф установить на экономически обоснованном уровне, мы вновь будем производить до 80 тыс. тонн в месяц», - сказал председатель правления НЗФ.

В первом квартале 2013 года цена на электроэнергию для НЗФ выросла на 6,78% и составляет 0,099 долл. за 1 кВт/ч, причем до конца года тариф еще вырастет.

Между тем, завод полностью соответствует критериям, по которым Стахановский и Запорожский завод получили экономически обоснованную цену электроэнергии. Доля электроэнергии в себестоимости продукции НЗФ составляет (за январь-март 2013 года) около 34% (при необходимых 30%), а объем потребления, например, за март составил 192 млн кВт/ч.( при минимальном критерии по объему потребления - 60 млн кВт/ч ).

В этой связи на заводе отмечают острую необходимость в скорейшем предоставлении НЗФ экономически обоснованной цены на электроэнергию.

Как сообщал УНИАН, в связи с ростом цен на электроэнергию Никопольский завод ферросплавов сократил план производства в 2013 году на 40%.

ПАО «Никопольский завод ферросплавов» – крупнейшее в Украине предприятие по производству силикомарганца и ферромарганца.

Основной продукцией НЗФ являются марганцевые ферросплавы – силикомарганец и ферромарганец, производимые на крупнейших в мире ферросплавных печах.

Производственные мощности завода позволяют выпускать в год более 1 млн тонн силикомарганца, 250 тыс. тонн ферромарганца высокоуглеродистого, свыше 15 тыс. тонн ферромарганца среднеуглеродистого, до 11 тыс. тонн флюсов различных марок, 30 тыс. тонн электродной массы.

Чистый убыток предприятия в 2012 году составил 1,5 млрд грн.