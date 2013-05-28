"Богдан" планирует начать выпуск китайских легковых авто JAC

Один из ведущих автопроизводителей Украины - корпорация "Богдан" планирует в ноябре 2013 года в рамках сотрудничества с китайской компанией China Anhui Jianghuai Automobile Co. Ltd начать полномасштабное производство двух моделей легковых автомобилей JAC. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации.

"Китайская компания с целью выхода на украинский рынок выбрала корпорацию "Богдан" в качестве партнера", - сообщается в пресс-релизе.

Согласно сообщению, до конца 2013 года "Богдан" планирует выпустить около 200 автомобилей JAC. При этом в следующем году объемы производства вырастут в несколько раз.

В пресс-службе также сообщили, что в ноябре текущего года завод в Черкассах выпустит первые автомобили J5 - седан С-класса. Кроме того, в декабре на производство будет поставлен кроссовер SUV-Compact-S5.

"Шаги государства по защите отрасли путем ограничений импорта готовых автомобилей уже приносят первые положительные результаты. JAC приходит в Украину не с готовым продуктом, а будет производиться здесь, что позволит нам загрузить мощности, создать новые рабочие места и увеличить поступления в бюджет и социальные фонды", - цитирует пресс-служба слова президента корпорации Олега Свинарчука. Он отметил, что привлечение партнера для лицензионного контракта на производство автомобилей в Украине стало возможным благодаря действиям правительства по защите отечественного автопроизводителя.

Как сообщал УНИАН, компания «Богдан-Авто Холдинг», один из крупнейших ритейлеров украинского автомобильного рынка, входящий в корпорацию "Богдан", в январе-марте текущего года увеличила продажи автомобилей разных брендов на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 2 тыс. единиц.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. В настоящее время корпорация имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом) и по производству автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. штук. До кризиса, разразившегося в конце 2008 года, «Богдан» инвестировал в модернизацию производства более 400 млн долл.

Корпорация "Богдан" по итогам 2012 года снизила объемы производства автомобилей всех видов на 36,2% по сравнению с 2011 годом до 13 455 единиц.