Украина может продлить действие пошлин на импорт аммиачной селитры из России

Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о пересмотре антидемпинговых мер в отношении импорта в Украину нитрата аммония (аммиачной селитры) из Российской Федерации в связи с окончанием срока их применения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, соответствующее решение было принято на заседании комиссии 24 мая по результатам рассмотрения требований отечественных предприятий "Азот", "Ривнеазот", "Северодонецкое объединение Азот" и "Концерн Стирол".

“По мнению комиссии, требование украинских предприятий содержало достаточно обоснованной информации, чтобы сделать вывод, что в случае прекращения действия антидемпинговых мер продолжится импорт в Украину нитрата аммония из РФ по демпинговым ценам, что причинит вред национальному товаропроизводителю”, - говорится в сообщении Минэкономразвития.

На основании анализа и проверки информации, полученной в рамках проведения пересмотра, отмечают в министерстве, будет определено, будут ли антидемпинговые меры в отношении импорта в Украину аммиачной селитры из РФ продлены или отменены.

Напомним, что антидемпинговые меры относительно импорта в Украину нитрата аммония (аммиачной селитры) происхождением из Российской Федерации применяются 5 лет и срок их действия истекает 28 июня 2013 г.

Справка УНИАН. Межведомственная комиссия по международной торговле, которую возглавляет министр экономического развития и торговли, является органом, который осуществляет оперативное государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине в соответствии с законодательством; принимает решение о возбуждении и проведении антидемпинговых, антисубсидиционных или специальных расследований и применении соответственно антидемпинговых, компенсационных или специальных мер; принимает решение о применении мер в ответ на дискриминационные или недружественные действия других государств, таможенных союзов или экономических группировок в пределах компетенции, определенной законами Украины.