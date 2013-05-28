Киев примет антидемпинговые меры к медицинской стеклотаре из РФ

Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о применении на пять лет окончательных антидемпинговых мер относительно импорта в Украину стеклянной тары медицинского назначения емкостью до 0,15 л происхождением из Российской Федерации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, соответствующее решение было принято на заседании комиссии 24 мая по результатам проведения антидемпингового расследования, инициированного национальным товаропроизводителем ОАО "Марьяновский стеклозавод".

По информации пресс-службы, результаты расследования показали, что некоторые российские предприятия экспортировали в Украину тару медицинского назначения по демпинговым ценам, что причиняло вред национальному товаропроизводителю.

"Применение антидемпинговых мер положительно повлияет на улучшение финансово-экономического состояния отечественного товаропроизводителя, приведет к наращиванию объемов производства и продажи продукции на внутреннем рынке Украины. Также это позволит увеличить размеры внутреннего инвестирования в модернизацию производства с целью повышения качества и конкурентоспособности реализуемой продукции", - отмечают в Мнэкономразвития.

Решение Межведомственной комиссии вступает в силу через 30 календарных дней со дня опубликования сообщения о нем в газете «Урядовый курьер».

Справка УНИАН. Межведомственная комиссия по международной торговле, которую возглавляет министр экономического развития и торговли, является органом, который осуществляет оперативное государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине в соответствии с законодательством; принимает решение о возбуждении и проведении антидемпинговых, антисубсидиционных или специальных расследований и применении соответственно антидемпинговых, компенсационных или специальных мер; принимает решение о применении мер в ответ на дискриминационные или недружественные действия других государств, таможенных союзов или экономических группировок в пределах компетенции, определенной законами Украины.