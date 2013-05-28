Гданьская судоверфь опровергает слухи о возможном банкротстве компании

Варшава. Принадлежащая украинским предпринимателям Гданьская судоверфь (Stocznia Gdańska S.A., Польша) испытывает финансовые трудности, однако компании не угрожает банкротство, о котором пишут некоторые польские средства массовой информации.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил представитель компании, ответственный за контакты со СМИ, Яцек Ленский во вторник.

"Это высосанные из грязного пальца слухи", - сказал он.

Собеседник агентства ответил, что украинские акционеры компании в марте этого года договорились с миноритарным собственником, государственным агентством Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), о плане, который позволит улучшить финансовую ситуацию судоверфи.

По его словам, этот план, который пока окончательно не утвержден, предусматривает помощь ARP в продаже непрофильных активов SG на сумму около 30 млн долл. и докапитализацию компании наличными средствами главными собственниками в объеме "несколько десятков" миллионов злотых (1USD=3,2PLN).

Ленский назвал стабильной ситуацию судоверфи, отметив, что компания сможет продержаться до момента утверждения этого плана "столько, сколько будет нужно".

Представитель компании сообщил, что долг компании перед ее кредиторами составляет, по последним данным, около 30 млн долл.

Ряд польских СМИ написали, что Гданьская судоверфь испытывает серьезные финансовые трудности и в любой момент может объявить о своем банкротстве, которое также могут инициировать ее кредиторы.

Телеканал TVN 24 сообщал, что предприятие имеет значительные долги перед польским бюджетом, поставщиками товаров и услуг, и выплачивает зарплаты своим сотрудникам с задержкой.

По данным Gazeta Wyborcza, судоверфь с 2007 по 2011 год получила около 75 млн долл. убытков и почти 70 млн долл.(по текущему курсу) должна вернуть ARP, который ранее одолжил ей эти средства.

Издание также отметило, что украинские акционеры не хотят больше доплачивать за убыточный бизнес, рассчитывая, что польское государство предоставит необходимую помощь по причине исторической важности Гданьской судоверфи.

"Это не просто предприятие, на котором работают люди, и которых тысячи в Польше, а символ. Символ, несмотря на все, должен выжить. Даже если его собственниками стали украинские олигархи с зарегистрированными на Кипре интересами", - написала Катажина Коленда-Залеска в GW во вторник.

Журналистка призвала власти вместо того, чтобы поддерживать убыточный бизнес иностранных инвесторов, создать на месте судоверфи музей.

Как сообщал УНИАН, концерн "Индустриальный союз Донбасса" получил контроль над Гданьской судоверфью в конце 2007 года, выкупив акции находящейся под угрозой банкротства компании у государственного агентства ARP.

Предприниматели Сергей Тарута и Олег Мкртчан сохранили контроль над компанией после продажи 50% и 2 акции концерна "ИСД" бизнесменам из России.

Cправка УНИАН. Гданьская судоверфь (Stocznia Gdańska S.A.) является одним из крупнейших судостроительных заводов в Польше, а также символом независимого профсоюза "Солидарность", который был основан в его стенах и в конце 80-х годов прошлого столетия привел к падению коммунистического режима в стране.

Украинские акционеры владеют 75% пакетом, в то время как ARP - 25% судоверфи.