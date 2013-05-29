НЗФ может остановить производство уже в июле из-за высокого тарифа на электроэнергию

Крупнейший украинский производитель ферросплавов Никопольский завод ферросплавов (НЗФ) может остановить производство в случае, если предприятие не сможет присоединиться к меморандуму с правительством о предоставлении электрометаллургическим предприятиям права оплачивать потребленную электроэнергию по экономически обоснованным тарифам до конца 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе медиатура на завод сообщил председатель правления НЗФ Владимир Куцин.

«Мы надеемся на решение нашего вопроса. Но в случае форс-мажора, т.е. нерешения данного вопроса, это может привести к остановке завода», - сказал Куцин.

Существует вероятность полного прекращения работы завода – в частности, 28 мая в одном из цехов завода остановились 2 печи. Теперь из 16 печей завода в работе остались только 5.

По расчетам завода, его полная остановка приведет к следующим последствиям: падение объемов сбыта электроэнергии, закупаемой заводом, на 3,8 млрд кВт/ч в год; отсутствие сбыта угольной продукции угледобывающими предприятиями на 2,2 млн тонн в год; сокращение персонала НЗФ на 6700 рабочих; отсутствие поступлений в государственный бюджет в сумме 245 млн грн в год (местный бюджет недополучит 30% запланированных доходов); дополнительная нагрузка на фонд занятости в размере 190 млн грн в год.

Как сообщал УНИАН, НЗФ рассчитывает присоединиться к меморандуму о предоставлении экономически обоснованного тарифа на электроэнергию, поскольку, по данным предприятия, полностью соответствует необходимым критериям предоставления такого тарифа. Вместе с тем, невозможность получать электроэнергии по экономически обоснованной цене уже привела к тому, что производственные планы завода на 2013 год были сокращены на 40% и, скорее всего, будут сокращены и далее.

ПАО «Никопольский завод ферросплавов» – крупнейшее в Украине предприятие по производству силикомарганца и ферромарганца.

Основной продукцией НЗФ являются марганцевые ферросплавы – силикомарганец и ферромарганец, производимые на крупнейших в мире ферросплавных печах.

Производственные мощности завода позволяют выпускать в год более 1 млн тонн силикомарганца, 250 тыс. тонн ферромарганца высокоуглеродистого, свыше 15 тыс. тонн ферромарганца среднеуглеродистого, до 11 тыс. тонн флюсов различных марок, 30 тыс. тонн электродной массы.

Чистый убыток предприятия в 2012 году составил 1,5 млрд грн.