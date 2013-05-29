Украина продлила действие антидемпинговых пошлин в отношении российских минудобрений

Межведомственная комиссия по международной торговле на своем заседании приняла решение о продлении действия антидемпинговых мер (импортных пошлин, введенных в октябре 2010 года) в отношении импорта нитрата аммония (аммиачной селитры), производимого в Российской Федерации.

Соответствующее решение комиссии опубликовано в газете «Урядовий кур’єр» за 29 мая.

Решение принято на основании обращения ряда отечественных предприятий, а именно – «Азот», «Ривнеазот» и «Концерн «Стирол» (все входят в Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа), а также отчета и выводов Министерства экономического развития и торговли о результатах антидемпинговых мер по импорту в Украину нитрата аммония из Российской Федерации. Срок действия этих мер, как сообщается, подошел к концу.

По мнению членов комиссии, обращение предприятий обосновано, продиктовано стремлением защитить отечественного товаропроизводителя, а уже примененные антидемпинговые меры позволили устранить ряд диспропорций и восстановить конкуренцию на отечественном рынке минеральных удобрений.

«Принимая это во внимание, комиссия приняла решение пересмотреть антидемпинговые меры и продлить срок их действия вплоть до принятия нового решения по этому делу», - сказано в решении комиссии.

Как сообщал УНИАН, в мае 2009 года Украина ввела на 5 лет антидемпинговые пошлины на импорт аммиачной селитры из РФ в размере 11,91%, за исключением ОАО "Дорогобуж" и ОАО "Минерально-химическая компания "Еврохим", которые сотрудничали с Министерством экономики. Для них пошлины были определены на уровне 9,76% и 10,78% соответственно.

В январе 2010 года Межведомственная комиссия по международной торговле приостановила на 3 месяца действие антидемпинговых пошлин. Это стало ответным шагом на продление Россией срока действия соглашения о беспошлинном импорте в страну некоторых видов украинских труб. В мае 2010 года было принято решение пролонгировать это соглашение до 15 ноября 2010 года после того, как Россия согласилась установить квоту на беспошлинный ввоз труб компанией "Интерпайп".

В середине октября 2010 года в Минэкономики состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по международной торговле, на котором шла речь о начале пересмотра антидемпинговых мер по импорту в Украину аммиачной селитры из Российской Федерации. Решение было принято в пользу установления антидемпинговых пошлин.

По данным Госстата, в 2012 году производство азотных удобрений в Украине сократилось к 2011 году на 0,2% - до 2,934 млн тонн.

По данным Минагропрода, для проведения весенне-полевых работ в 2013 году аграрии планируют использовать 966,4 тыс. тонн минеральных удобрений, а для защиты растений от сорняков, болезней и вредителей сельскохозяйственных культур – 29,3 тыс. тонн пестицидов.