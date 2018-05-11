Как металлурги “обломали” сборщиков металла

Украина теряет один из источников валютной выручки — украинские ломозаготовители шестой месяц подряд не экспортируют металлолом, при этом, импорт лома неуклонно растет. Год приближается к середине, а квоты на экспорт лома до сих пор не распределены. Участники рынка всерьез заговорили не только о сокращении отрасли, но и о вероятности ее полного исчезновения.

Согласно обнародованным в мае статистическим даннным Министерства доходов и сборов по операциям с ломом черных металлов, с ноября 2012 г экспорт лома стоит на нуле. При этом, в январе-апреле 2013 г. страна увеличила импорт металлолома в натуральном выражении в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 61,945 тыс. тонн.

Напряженка с экспортом у ломозаготовителей проявились почти два года назад, с того момента, как Минэкономразвития перестало выдавать разрешения на экспорт лома. К примеру, на 2012 год экспортные квоты так и не были установлены. Как сообщили УНИАН в Украинской ассоциации вторичных металлов (УА Втормет), в прошлом году украинские ломозаготовители продали за рубеж 366,542 тыс. тонн металлолома исключительно по программе, утвержденной в 2011 г.

Председатель наблюдательного совета УА Втормет Валентин Макаренко в разговоре с УНИАН напомнил, что вопрос экспорта металлолома связан с разрешительной системой, установленной постановлением Кабмина. Разрешение на экспорт (квоты) непосредственно дает Министерство экономического развития и торговли после решения ведомственной Комиссии о порядке регистрации внеэкономических контрактов на лом черных металлов. Помимо чиновников, в нее также входят как производители лома ( УА Втормет объединяет около 50 организаций–операторов, которые занимают около 80% рынка лома черных металлов в стране ), так и украинские потребители в лице объединения металлургических заводов «Металлургпром» ( в нее входят 40 металлургических и ферросплавных предприятий отрасли, проектные и научно-исследовательские институты черной металлургии ).

«С августа 2011г. Министерство экономического развития и торговли Украины не согласовало ни одного контракта на экспорт лома черных металлов из Украины в соответствии с действующим законодательством и постановлением КМ. Задержка с выдачей разрешения на экспорт в течение около 1 года была связана с реорганизацией Министерства промышленной политики, от которого функции по квотированию вывоза лома перешли к Минэкономразвития. Объяснения, почему с августа 2011 года, по сути по сегодняшний день, при наличии всех законодательных документов квоты не установлены, нет», - отмечает Макаренко.

При этом он уточнил, что Минэкономразвития 22-23 мая 2012 г. согласовало компаниям-ломозаготовителям экспорт в объеме порядка 400 тыс тонн, однако документы не были утверждены действующим тогда министром (тогда министром был Петр Порошенко - ред.). Ответа на вопрос “почему это не было сделано?”, по словам Макаренко, нет до сих пор. В любом случае, ситуацию с тем, что Миниэкономразвития не реализует свои полномочия по выдаче экспортных квот должен разъяснить ныне действующий руководитель ведомства, считают в профильной ассоциации.

Пока же, каждый день задержки с утверждением экспортных квот выливается для ломозаготовителей и для государства в реальные убытки. Поскольку за рубежом, по-прежнему, существует потребность в металлоломе, а у страны существует потребность в валюте.

К примеру, в безквотный период по вопросу поставки лома к украинским операторам обращались предприятия Молдовы, потребность которых в сырье составляет 300-400 тыс. тонн на год. Традиционные импортеры украинского металлолома - Турция и Египет, после прекращения поставок лома из Украины, стали завозить продукцию из России, Европы и Америки.

Таким образом, существенный источник валютных поступлений в Украину заметно иссяк. Вспомним, до сбоя с экспортом, объемы вывоза лома из Украины в последние годы составляли от 600-700 тыс. до 900 тыс. тонн за год.

Если в 2011 г. Украина экспортировала 801,781 тыс. тонн лома черных металлов на сумму $320,245 млн, то в 2012 г. этот показатель уменьшился в объемах на 54,3%, а в валютной выручке – на 52,2% - до $153,138 млн (за 2011 год - $320,245 млн).

Сегодня, в связи отсутствием экспорта, у ломозаготовителей есть исключительно один потребитель – украинские метпредприятия, которые получают лом в соответствии с их заявленными планами. В последние три года объем внутриукраинского рынка черных металлов составляет 6-7 млн тонн.

По данным УА Втормет, последние две недели мая металлургические предприятия Украины официально отказались от закупок лома из-за наличия у себя больших запасов. Некоторые меткомбинаты полностью прекратили прием лома, некоторые сократили закупки до минимальных объемов. По данным объединения «Металлургпром», в течение апреля т. г. запасы металлолома на складах метпредприятий увеличились на 75 тыс.тонн и по состоянию на 1 мая составили около 230 тыс.тонн.

По информации УНИАН, полученной и разных источников в отрасли, уже ряд металлургических предприятий уже ограничили или вообще прекратили закупать отечественный лом. Так, меткомбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» 20 мая прекратил завоз лома на предприятие. Это также касается заводов «ИНТЕРПАЙПа». Ограничили поставки и предприятия «Метинвеста». Предприятия ИСД пока принимают лом в полном объеме. Кроме того, по данным источников агентства, сегодня на внутреннем рынке металлолома есть проблемы с платежной дисциплиной или, проще говоря, за поставленный лом платят несвоевремено.

Председатель наблюдательного совета УА Втормет считает, что «неравноправные отношение между потребителями лома в Украине и его поставщиками при отсутствии экспорта ведут к сокращению ломозаготовительной отрасли или вообще к ее исчезновению».

Отсутствие возможностей экспортировать продукцию загоняет ломозаготовителей в угол. В том числе и потому, что отечественные меткомбинаты получают возможность “давить” на ломщиков с целью снижения цен на внутреннем рынке. “Давят” с помощью импорта.

По данным Миндоходов и сборов, в январе-апреле 2013 г. страна увеличила импорт металлолома в натуральном выражении в 2,8 раза по сравнению с январем-апрелем 2012 года - до 61,945 тыс. тонн. В денежном выражении импорт возрос на 84,8% - до $24,908 млн (в том числе в апреле импортировано на $10,252 млн). Ввоз осуществлялся, в основном, из Казахстана, Турции и Венгрии.

«Как ни парадоксально это звучит, но импорт лома зависит от экспорта. Отсутствие экспорта из Украины повлекло за собой сокращение ломосбора и политику на снижение цены на внутреннем рынке Я считаю, что сегодня метпредприятия преследуют цель снизить цену поставки им лома по сравнению с мировой ценой. В случае образования временного дефицита, на протяжении года меткомбинатам дешевле взять лом со стороны в виде импорта по мировым ценам, чем поднять цену на внутреннем рынке», - отмечает Валентин Макаренко.

По его словам, разница внутренней и экспортной ценой на лом составляет от $40 до $60 за тонну. При этом, импорт дороже цен на внутреннем рынке. При отсутствии экспорта, мировая цена на лом в Украине не работает, а внутренняя цена занижена на $30-40 за тонну.

По данным УА Втормет, сегодня лом черных металлов стоит $330 за тонну (CIF Турция), на внутреннем рынке – 2,2 тыс. грн за тонну или приблизительно $270 за тонну.

«Украинскому потребителю лома сегодня выгодно чтобы не было экспорта из Украины, ему выгодно получать лом в сроки, в тех объемах, по ценам и финансовым отношениям, которые его устраивают. Я расцениваю сложившуюся ситуация как сговор металлургических заводов. Если этим вопросом не займется Антимонопольный комитет, то Украиной займется Евросоюз и комиссия ВТО. Эти действия можно рассматривать, как действия подпадающие под антидемпинговое законодательство», - считает Макаренко.

Говоря о перспективах разрешения ситуации, руководитель УА Втормет подчеркнул, что не делает прогнозов там, «где работает алогичная система административного управления».

«Если бы правительство дало четкое распоряжение – запретить или разрешить, например, на 2013 г., экспорт лома черных металлов, было бы ясно и понятно. Сейчас это непонятно. Поэтому я не могу делать никаких прогнозов», - заявил собеседник агентства.

Взаимоотношения металлургов и ломозаготовителей за последние 10 лет стабильностью и взаимностью не отличаются, слишком уж много объективных и субъективных факторов влияют на них. Казалось бы, такой этап, как вступление Украины в ВТО в 2008 году можно было бы упомянуть как определяющий для функционирования ломозаготовительной отрасли. Ан — нет: из запретительных мер для нас существует лишь таможенная пошлина на экспорт лома вывозимого из Украины (на сегодня она составляет 11,5 евро или 15 долларов за тонну — ред.).

Гораздо сильнее и негативнее влияют на отрасль внутренние факторы. Противостояние между металлургами и ломозаготовителями особо обострилось после кризиса 2008 года, в результате которого сузились рынки и упало мировое производство стали. Фактор кризиса, судя по всему, будет влиять на взаимоотношения и в дальнейшем — поскольку выхода из кризиса не видно, да и рынки не восстанавливаются.

Но особого обострения противостояние достигло последние два года, и все это время “в счете ведут” металлурги. Приостановка с выдачей экспортных квот — тому подтверждение и результат “влияния”. Не один год металлургическое лобби активно "стимулировало" государство ограничивать объемы экспорта лома, мотивируя это тем, что из страны, якобы, в больших количествах вывозится стратегически важное для ее экономики сырье. Хотя, в месяц в стране потреблялось примерно столько металлолома, сколько уходило на экспорт за целый год. И, похоже, металлургам таки удалось убедить представителей государства в собственной правоте.

Вот только, не проиграют ли в будущем сами металлурги, если "додавят" отечественную ломозаготовительную отрасль? В целом на сегодняшний день дефицита лома черных металлов в Украине не существует, считают эксперты. Однако, пока еще косвенно, но проявляются тенденции нехватки этого сырья для металлургии в перспективе. Свидетельство тому - практика последних 10 лет, когда ломозаготовительная отрасль не получала лом от металлообрабатывающей промышленности, Между тем, в развитых странах металлообработка является основным донором и поставщиком этого сырья для операторов рынка. Кроме того в Украине не наблюдается инвестиционного бума по замене старых инфраструктурных объектов – металлоемких зданий и сооружений, а также устаревшего промышленного оборудования на предприятиях. Потенциально лома - полно, но сможет ли и захочет ли страна разумно распорядиться этим кладом?

По словам Макаренко, УА Втормет в течение двух последних лет регулярно обращается в правительство по поводу ситуации на рынке металлолома и выразил надежду, что «в ближайшую неделю-две вопрос решится». Впрочем, уже практически год утвержденную экспортную квоту все никак не могут распределить между ломозаготовителями. Соответствующая межведомственная комиссия то ли все никак не соберется, то ли, собравшись, все никак не придет к единому мнению - кому и сколько разрешить экспортировать лома. А Государство, судя по всему, может бесконечно смотреть на то, как металлоломная валюта "утекает" из страны...

Раиса Юргель (УНИАН)