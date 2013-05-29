«Богдан» планирует до конца мая выпустить 500 легковых автомобилей

Один из ведущих украинских автопроизводителей - корпорация "Богдан" планирует до конца текущего месяца произвести почти 500 легковых автомобилей. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации.

"Корпорация «Богдан» возобновила производство легковых авто в Черкассах после вынужденного простоя, обусловленного отсутствием государственной поддержки автопроизводителей. После введения Украиной дополнительных пошлин на импорт авто компанией принято решение возобновить работу завода, сохранить трудовой коллектив, зарплаты и увеличить отчисления в бюджеты и Пенсионный фонд. Планируется, что до конца текущего месяца с конвейера сойдет почти 500 легковых авто", - сообщили в пресс-службе.

Таким образом, по итогам мая поступления в бюджет черкасской области увеличатся по сравнению с I кварталом текущего года на 45% и составят более 12,5 млн грн.

"В то же время, при сохранении текущей ситуации на автомобильном рынке до конца текущего года "Богдан" изготовит около 15 тыс. легковых авто, превысив факт прошлогоднего производства почти на 25%", - отметили в пресс-службе.

Согласно сообщению, достичь конкретных договоренностей с партнерами и сформировать производственный план корпорация смогла благодаря решению о введении Украиной на три года дополнительных пошлин на ввоз автомобилей с двигателями 1-2,2 л.

Как сообщал УНИАН, Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см. Решение вступило в силу 14 апреля 2013 года. Согласно решению комиссии, спецпошлины введены сроком на 3 года.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. В настоящее время корпорация имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом) и по производству автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. штук. До кризиса, разразившегося в конце 2008 года, «Богдан» инвестировал в модернизацию производства более 400 млн долл.

Корпорация по итогам 2012 года снизила объемы производства автомобилей всех видов на 36,2% по сравнению с 2011 годом до 13 455 единиц.

"Богдан" планирует в ноябре 2013 года в рамках сотрудничества с китайской компанией China Anhui Jianghuai Automobile Co. Ltd начать полномасштабное производство двух моделей легковых автомобилей JAC.

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