Никопольский завод ферросплавов инвестирует в развитие 1,5 млрд грн

Никополь. Крупнейший украинский производитель ферросплавов Никопольский завод ферросплавов (НЗФ) планирует в ближайшие 5 лет (2013-2017 гг.) инвестировать в развитие предприятия 1,578 млрд грн при условии присоединения к меморандуму с правительством о предоставлении права оплачивать потребленную электроэнергию по экономически обоснованным тарифам, что в свою очередь позволит предприятию восстановить производство. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе медиа-тура на завод сообщил председатель правления НЗФ Владимир Куцин.

«Полтора миллиарда могли бы быть, если бы предприятие работало. Сегодня инвестиции примерно на 70% сокращены, оставлены только те, без которых просто нельзя», - сказал глава правления завода.

Вместе с тем, установление экономически обоснованных тарифов позволит предприятию вернуть заказы и усилить рыночные позиции. «Мы вернем заказчиков – я не сомневаюсь. Тариф даст нам возможность конкурировать. Однако вернуть полные объемы… я бы не взялся так говорить. Пока мы будем бороться за украинский рынок», - сказал Куцин.

Он также напомнил, что согласно инвестиционной программе, из 1,5 млрд грн средств 201 млн грн могут быть направлены на экологические мероприятия, 500 млн грн – на строительство электростанции на феррогазе, 247 млн грн – на мероприятия по энергосбережению, 630 млн грн – на мероприятия по поддержанию производственной деятельности.

Справка УНИАН. ПАО «Никопольский завод ферросплавов» – крупнейшее в Украине предприятие по производству силикомарганца и ферромарганца, которые производятся на крупнейших в мире ферросплавных печах.

Производственные мощности завода позволяют выпускать в год более 1 млн тонн силикомарганца, 250 тыс. тонн ферромарганца высокоуглеродистого, свыше 15 тыс. тонн ферромарганца среднеуглеродистого, до 11 тыс. тонн флюсов различных марок, 30 тыс. тонн электродной массы.

Чистый убыток предприятия в 2012 году составил 1,5 млрд грн.

Невозможность получать электроэнергию по экономически обоснованной цене уже привела к тому, что производственные планы завода на 2013 год были сокращены на 40% и, возможно, будут сокращены далее.