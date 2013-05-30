Метпредприятия в мае отказались от поставок металлолома

Металлургические предприятия Украины в мае отказались от поставок металлолома со стороны операторов рынка лома. Об этом в интервью УНИАН сообщил председатель наблюдательного совета Украинской ассоциации вторичных металлов (УА «Втормет») Валентин Макаренко.

«Последние две недели мая металлургические предприятия Украины официально отказались от поставок лома из-за наличия у них больших запасов. Некоторые меткомбинаты полностью прекратили прием лома, некоторые сократили поставки до минимального объемов», - отметил Макаренко.

По информации УНИАН, полученной из разных источников, меткомбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» 20 мая прекратил завоз лома на предприятие. Это также касается заводов «ИНТЕРПАЙПа». Предприятия «Метинвеста» ограничили поставки. Предприятия ИСД пока принимают лом в полном объеме. Кроме того, по данным источников агентства, сегодня на внутреннем рынке металлолома есть проблемы с платежной дисциплиной.

По данным объединения «Металлургпром», в течение апреля т. г. запасы металлолома на складах метпредприятий увеличились на 75 тыс. тонн и по состоянию на 1 мая составили около 230 тыс. тонн.

Поставка лома на металлургические предприятия за 4 месяца 2013 г. снизилась на 5% относительно января-апреля 2012 года – до 1,45 млн тонн.

Подробнее о противостоянии металлургов и ломозаготовителей читайте на сайте "УНИАН-Экономика" в материале ”Как металлурги “обломали” сборщиков металла”.