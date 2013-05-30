Индустриальный союз Донбасса уволит половину сотрудников польского метзавода Huta Czеstochowa

Варшава . Корпорация "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) хочет сократить количество сотрудников принадлежащего ей металлургического завода в Польше Huta Czеstochowa до 1,5 тыс. человек с нынешних 3 тыс., что позволит избежать банкротства предприятия и вывести его на рентабельную работу.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил пресс-секретарь компании ISD Polska Яцек Ленский, отметив, что правление компании предложило сотрудникам воспользоваться программой добровольного увольнения.

Собеседник агентства сказал, что в рамках этой программы работник может получить до 19 месячных зарплат, которая в среднем на предприятии составляет около 1,4 тыс. долл.

Он назвал сокращение трудоустройства единственной мерой, которая позволит избежать банкротства предприятия, выразив надежду, что до конца июня т.г. в программе примут участие необходимое количество сотрудников.

По словам Ленского, большинство сотрудников, которым предложено добровольно уволиться, "выразили заинтересованность" этой программой.

Он также сообщил, что собственники завода за последние четыре года потратили на покрытие убытков Huta Czеstochowa около 280 млн долл., надеясь, что ситуация на рынке стали изменится и завод начнет приносить прибыль.

"Сейчас видно, что ситуация на рынке не изменится (...) и никто больше не будет доплачивать на содержание завода в таких условиях",- сказал Ленский.

По его словам, сейчас предприятие ежемесячно приносит около 6 млн долл. убытков.

Представитель компании также отметил, что завод имеет заказы, которые ему позволяют зарабатывать, однако эти средства он вынужден тратить на поддержку людей, которые сидят без работы.

"Сейчас такая ситуация, что 1,5 тыс. человек работают, а платить нужно 3 тыс. И речь идет не только о зарплатах, а также нужно оплачивать разного рода бюджетные платежи, содержать помещения и оборудование, которые не используются",- сказал он.

Ленский добавил, что собственники планируют потратить на программу добровольного увольнения более 30 млн долл.

Как сообщал УНИАН, ИСД купил Huta Czestochowa в 2005 году за почти 400 млн долл. (по текущему курсу), выиграв приватизационный конкурс у крупнейшей в то время в мире металлургической компании Mittal Steel.

ИСД при покупке Huta Czestochowa согласился гарантировать трудоустройство всем сотрудникам предприятия в течение 10 лет. В случае преждевременного увольнения компания, согласно согласованному "социальному пакету", обязана выплатить зарплату в двойном размере до конца гарантированного срока трудоустройства.

Представители компании неоднократно заявляли, что этот "соцпакет" очень негативно влияет на работу предприятия.

Huta Czestochowa - один из крупнейших металлургических заводов в Польше и самый крупный производитель толстого листа, используемого, в частности, в судостроительной отрасли.