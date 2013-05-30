«Втормет» просит установить квоты на экспорт лома черных металлов

Украинская ассоциация вторичных металлов (УА «Втормет») обратилась в Министерство экономического развития и торговли Украины с просьбой установить квоты на экспорт лома черных металлов на 2013 г. Об этом в интервью УНИАН сообщил председатель наблюдательного совета УА «Втормет» Валентин Макаренко.

«С августа 2011 г. Министерство экономического развития и торговли Украины не согласовало ни одного контракта на экспорт металлолома черных металлов из Украины в соответствии с действующим законодательством и постановлением Кабмина», - заявил Макаренко. По его словам, задержка выдачи разрешения на экспорт в течение около 1 года была связана с реорганизацией Министерства промышленной политики, от которого функции по квотированию вывоза лома за рубеж перешли к Минэкономразвития.

Макаренко отметил, что на сегодняшний день нет официального разъяснения по поводу причин задержки с выдачами разрешений на экспорт металлолома.

Руководитель УА «Втормет» сообщил, что с ноября 2012 года по настоящий момент Украина не экспортирует лом, а 366,542 тыс. тонн металлолома в прошлом году были реализованы исключительно по программе, утвержденной в 2011 году.

Отсутствие экспорта лома черных металлов приведет к снижению объемов ломозаготовительной отрасли и потере Украиной одного из источников валютной выручки, подчеркнул Макаренко.

Подробнее о противостоянии металлургов и ломозаготовителей читайте на сайте УНИАН-Экономика в материале "Как металлурги “обломали” сборщиков металла".

Как сообщал УНИАН, согласно данным Министерства доходов и сборов Украины, в 2011 г. Украина экспортировала 801,781 тыс. тонн лома черных металлов на сумму 320,245 млн долл., в 2012 г. этот показатель уменьшился на 54,3% , в валютной выручке – на 52,2% - до 153,138 млн долл.