«Метинвест» занял 28-е место в рейтинге производителей стали за 2012 год

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний «Метинвест», входящая в группу СКМ, заняла 28-е место в рейтинге крупнейших производителей стали за 2012 год.

Об этом сообщается в ежегодном сборнике Всемирной ассоциации производителей стали (Worldsteel).

Согласно годовому отчету, лидером рейтинга с показателем 93,6 млн тонн стала компания ArcelorMittal, в состав которой входит крупнейшее металлургическое предприятие Украины горно-металлургический комбинат «ArcelorMittal Кривой Рог».

Также в список попали «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) и JSW Steel, которые делят 33-е место с показателями 8,5 млн тонн.

По данным Worldsteel, Украина в 2012 году уменьшила производство стали на 2,5 млн тонн – до 33 млн тонн, по сравнению с 2011 годом, при этом потребление на одного человека достигло 126,1 кг.

Украина в 2012 году заняла 7-е место в мировом рейтинге крупнейших экспортеров стали, реализовав на внешних рынках 24,1 млн тонн металлопродукции. Первое место с результатом 54,8 млн тонн занял Китай, Россия оказалась на 5-м месте (26,7 млн тонн).

Как сообщал УНИАН, производство стали в Украине в 1-м квартале 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, увеличилось на 0,4% - до 8,379 млн тонн с 8,342 млн тонн.

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.