Азаров рассчитывает на экономический рост Украины в 2013 году

Власть рассчитывает на экономический рост в Украине в 2013 году, несмотря на ослабление внешних рынков сбыта продукции, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров сегодня, 30 мая, во время встречи с вице-президентом Европарламента Яцеком Протесевичем.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

«Экономика Украины переживает значительные трудности, которые, прежде всего, связаны с ослаблением наших внешних партнеров, в том числе и Евросоюза, поскольку рецессия в ЕС влияет на наш товарооборот - он уменьшается. Замедление темпов роста в Азии также влияет на наши традиционные рынки. Мы надеемся исправить ситуацию и до конца года выйти на экономический рост », - отметил Азаров.

Протасевич, в свою очередь, поблагодарил Азарова за поддержку миссии Пэта Кокса и Александра Квасьневского. «От имени президента Шульца я хочу поблагодарить вас за вашу искреннюю поддержку миссии Квасьневского-Кокса», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины по итогу 2013 года планирует обеспечить рост внутреннего валового продукта (ВВП) около 3%, несмотря на то, что по экспертным прогнозам рост ВВП может быть немногим более ноля.

Правительство ожидает, что рост реального ВВП, при условии реализации Программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы, составит в 2013 году 2,5-3,4%.

Согласно госбюджету на текущий год, номинальный ВВП в 2013 г. должен составить 1,576 триллиона гривень, рост ВВП - 3,4%.

Вместе с этим эксперты прогнозируют нулевой рост ВВП или не выше 1,5%.

Международная аудиторская компания «Эрнст энд Янг» снизила прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2013 году до 1,1%, Всемирный банк – до 1%, ЕБРР спрогнозировал падение ВВП на 0,5%.